Общество , 27 авг, 16:37
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Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж
27 августа в Жуковском начал свою работу авиасалон МАКС-2019. На открытии выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. После этого они осмотрели новую авиационную технику, понаблюдали за демонстрационными полетами и поели мороженого
Владимир Путин (слева) и Реджеп Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Президенты поднялись в кабину этого истребителя. Эрдоган спросил у Путина, можно ли купить такой самолет
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре слева направо)
Президенты в вертолете Ми-38 с салоном повышенной комфортности
Эрдоган выходит из первого серийного вертолета Ми-38
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре слева направо) осмотрели пассажирский самолет МС-21-300
Выступая на открытии МАКС-2019, Владимир Путин выразил надежду, что турецкого коллегу заинтересует российская авиационная техника
Президенты России и Турции (слева направо) посмотрели демонстрационные полеты
В частности, им показали групповой полет Су-57
После осмотра Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым