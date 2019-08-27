Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж

27 августа в Жуковском начал свою работу авиасалон МАКС-2019. На открытии выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. После этого они осмотрели новую авиационную технику, понаблюдали за демонстрационными полетами и поели мороженого

Владимир Путин (слева) и Реджеп Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 Президенты поднялись в кабину этого истребителя. Эрдоган спросил ​ у Путина, можно ли купить такой самолет Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре слева направо) Президенты в вертолете Ми-38 с салоном повышенной комфортности Эрдоган выходит из первого серийного вертолета Ми-38 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (в центре слева направо) осмотрели пассажирский самолет МС-21-300 Выступая на открытии МАКС-2019, Владимир Путин выразил надежду​, что турецкого коллегу заинтересует российская авиационная техника Президенты России и Турции (слева направо) посмотрели демонстрационные полеты ​​В частности, им показали​​ групповой полет Су-57 После осмотра Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым