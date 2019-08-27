Путину и Эрдогану покажут групповой полет четырех истребителей Су-57

Группа из четырех новейших истребителей пятого поколения Су-57 пролетит в небе на авиасалоне МАКС в Жуковском перед президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК.

Оба лидера уже осмотрели истребитель, поднялись на приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее. Помимо Су-57 Путин и Эрдоган ознакомились с другим представленным на экспозиции истребителем — Су-35, а также средним вертолетом Ка-62 и тяжелый вертолетом Ми-38.

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что перспективы возможных поставок авиации в Турцию как раз будут зависеть от показа на МАКС-2019.

Новейшие истребители пятого поколения Су-57 прошли испытания в июне. Этой моделью к 2028 году планируется полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил России. В Минобороны утверждали, что этот истребитель оснащен новейшими средствами поражения, которые превосходят зарубежные аналоги по своим характеристикам.

«Рособоронэкспорт» планирует выходить на договоренности с Турцией по поставкам боевой авиации и системам ПВО. В настоящее время две страны ведут консультации по авиационной тематике. Сейчас в Турцию уже ведутся поставки второй партии ЗРК С-400.