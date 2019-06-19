В Минобороны заявили о превосходящем иностранные аналоги вооружении Су-57

Истребители пятого поколения Су-57, которые в ближайшие годы поставят на вооружение ВКС, планируется оснастить новейшими средствами поражения, которые по своим характеристикам будут превосходить иностранные аналоги. Об этом заявил «Красной звезде» начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.



Отмечается, что вместе с истребителями военные получат комплекты авиационных сил поражения и средства наземного обслуживания обеспечения полетов. На поставки большей части оборудования уже заключены госконтракты. Учитывая перспективу увеличения закупки Су-57, планируется увеличение объема закупок средств поражения, отметил Гуляев.

В середине мая стало известно, что Су-57 вооружат новейшей управляемой бомбой КАБ-250. Гендиректор компании ГНПП «Регион» Игорь Крылов сообщил, что испытания бомбы находятся в завершающей стадии, осталось подтвердить лишь некоторые ее характеристики. Президент России Владимир Путин говорил, что истребители Су-57 являются лучшими в мире.