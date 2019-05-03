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Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57
Турция может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50). Ранее США пригрозили прекращением поставок Анкаре собственного новейшего истребителя F-35
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения. «Если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме», — передает агентство слова главы госкорпорации.

Чемезов подчеркнул, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы. Он напомнил, что уже сейчас Турция является первой страной НАТО, с которой Россия заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны С-400. Также Россия «будет приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», добавил он.

«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», — заявил глава «Ростеха».

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд. Возможность закупки С-400 страной — членом НАТО вызвала резкую критику в Соединенных Штатах. В Вашингтоне отмечали, что это ставит под угрозу возможность сотрудничества с Анкарой в военно-технической сфере.

Первым боевым самолетом пятого поколения на вооружении ВВС Турции должны стать американские истребители F-35. Турция участвовала в программе создания этих истребителей. Всего в поставке деталей и электронных систем для истребителя пятого поколения участвовали десять компаний из Турции. Передача первого F-35 состоялась уже в июне 2018 года, а общее число этих машин должно достичь 100 единиц. Вместе с тем первые переданные турецким ВВС машины не покинули Соединенные Штаты: F-35 пока остается на авиабазе Люк в Аризоне и будет использоваться для подготовки турецких пилотов.

Из-за поставки российских С-400 в Турцию в конгрессе США и Госдепе пригрозили санкциями против Анкары. Беспокойство сделка вызывает и в Пентагоне. Как отмечали эксперты, С-400 оснащены системами обмена данными с командными центрами, что может привести к несанкционированной утечке информации. В докладе экспертов Стамбульского независимого аналитического центра исследований экономики и внешней политики (EDAM) — ученого Джана Касапоглу и бывшего турецкого дипломата Синана Ульгена — говорилось, что «даже если С-400 не будет интегрирован с другими системами, в нем все равно есть уязвимости, позволяющие изучать важную оперативную информацию и радиоэлектронные сигнатуры самолетов и передавать их российской военной разведке». Таким образом, совместное использование С-400 и F-35 может в будущем сделать американские истребители более уязвимыми для российских систем ПВО.

19 апреля источники издания Defence News в Минобороны Турции заявили, что российские истребители могут заменить F-35, если партнерство с Соединенными Штатами по программе истребителя пятого поколения будет окончательно разорвано. «Российские технологии в сфере истребительной авиации были бы наилучшим выбором, если наши американские союзники будут вести себя не по-партнерски и поставят под сомнение участие Турции в программе JSF (Joint Strike Fighter — «единый ударный истребитель». — РБК)», — заявил высокопоставленный турецкий чиновник.

Политика
США заявили об исключении Турции из проекта F-35 при развертывании С-400

1 апреля 2019 года США перестали поставлять в Турцию оборудование для F-35. По информации Reuters, речь также может идти об отказе США от производства некоторых деталей истребителя на турецких предприятиях. В частности, в Турции производятся части фюзеляжей истребителей, шасси и дисплеи кабины.

Турция и США продолжают переговоры по теме закупки комплексов С-400. Однако 17 апреля источники WSJ сообщили, что представители двух стран пока так и не смогли выйти из тупика.

Политика
ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Чемезов, Турция, Су-57
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