Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Турция может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50). Ранее США пригрозили прекращением поставок Анкаре собственного новейшего истребителя F-35

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Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu.

По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения. «Если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме», — передает агентство слова главы госкорпорации.

Чемезов подчеркнул, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы. Он напомнил, что уже сейчас Турция является первой страной НАТО, с которой Россия заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны С-400. Также Россия «будет приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500», добавил он.

«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», — заявил глава «Ростеха».

Россия и Турция подписали соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года, сумма контракта — $2,5 млрд. Возможность закупки С-400 страной — членом НАТО вызвала резкую критику в Соединенных Штатах. В Вашингтоне отмечали, что это ставит под угрозу возможность сотрудничества с Анкарой в военно-технической сфере.