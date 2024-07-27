NYT узнала о беседе Белоусова с шефом Пентагона о тайной операции Киева

Разговор Белоусова с Остином в июле состоялся из-за данных России о подготовке Украиной тайной операции, пишет NYT. По ее данным, в США не знали о таких планах Киева и связались с Украиной, призвав не делать ничего подобного

Ллойд Остин (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину 12 июля из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США, сообщили The New York Times три источника, осведомленные о содержании разговора. Это был второй разговор Белоусова и Остина менее чем за три недели — в предыдущий раз они созванивались 25 июня по инициативе американской стороны.

Белоусов спросил у Остина, знал ли Пентагон о готовящейся операции и потенциальной угрозе усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном, рассказали собеседники издания. Они добавили, что в Пентагоне не знали о подобном и были удивлены заявлением Белоусова.

По словам источников NYT, «что бы ни сказал» российский министр, это было воспринято «достаточно серьезно»: США связались с украинской стороной и предупредили ее, чтобы, если подобные планы имеются, их не осуществляли. Представители Пентагона отказались сообщить, поднимал ли Остин этот вопрос во время разговора с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 23 июля.

Как пишет NYT, неясно, насколько реальной была угроза украинской операции, как и то, какую форму она могла принять.

Украинские власти и Кремль отказались комментировать этот вопрос.

РБК направил запрос в Минобороны России. В сообщении о разговоре Белоусова с Остином 12 июля ведомство заявило, что «обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации».

Два американских чиновника, знакомых со звонком, добавили, что Остин призвал Белоусова не угрожать американским войскам в Европе на фоне растущей напряженности на Украине.

30 июня американские военные базы в Европе, включая штаб-квартиру командования в Германии, привели в состояние повышенной боевой готовности. Пентагон объявил о дополнительных мерах безопасности. CNN утверждал, что причиной такого решения стали данные о том, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США.

До этого Financial Times писала о подготовке Россией диверсий, в том числе через доверенных лиц, в Европе. В Кремле назвали статью «несерьезной» и «голословными обвинениями».