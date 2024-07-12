Шеф Пентагона и Белоусов созвонились второй раз за месяц

В последний раз министры созванивались 25 июня. Как и тогда, представитель Пентагона сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов связи в условиях конфликта на Украине

Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявила на брифинге заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх.

По ее словам, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин в разговоре в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других деталей Сингх не раскрыла, отметив, что Пентагон выступает за продолжение диалога на уровне министров обороны.

Минобороны России подтвердило, что разговор состоялся по инициативе Белоусова. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении министерства.

В последний раз министры созванивались 25 июня. Разговор состоялся по инициативе США. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер тогда также сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Российское Минобороны сообщало, что министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины». Белоусов при этом указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.

В итоговом коммюнике саммита НАТО также говорилось о важности сохранения каналов связи между странами военного блока и Россией. Вместе с тем НАТО заявило о своей поддержке территориальной целостности Украины и готовности в будущем принять страну в альянс, против чего неоднократно выступала Москва.