Шеф Пентагона и Белоусов созвонились второй раз за месяц
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявила на брифинге заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх.
По ее словам, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин в разговоре в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других деталей Сингх не раскрыла, отметив, что Пентагон выступает за продолжение диалога на уровне министров обороны.
Минобороны России подтвердило, что разговор состоялся по инициативе Белоусова. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении министерства.
В последний раз министры созванивались 25 июня. Разговор состоялся по инициативе США. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер тогда также сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Российское Минобороны сообщало, что министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины». Белоусов при этом указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.
В итоговом коммюнике саммита НАТО также говорилось о важности сохранения каналов связи между странами военного блока и Россией. Вместе с тем НАТО заявило о своей поддержке территориальной целостности Украины и готовности в будущем принять страну в альянс, против чего неоднократно выступала Москва.
Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до 25 июня не общался.