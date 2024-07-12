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Военная операция на Украине ,  
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Шеф Пентагона и Белоусов созвонились второй раз за месяц

Сюжет
Военная операция на Украине
В последний раз министры созванивались 25 июня. Как и тогда, представитель Пентагона сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов связи в условиях конфликта на Украине
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Ллойд Остин (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым, заявила на брифинге заместитель официального представителя американского военного ведомства Сабрина Сингх.

По ее словам, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Остин в разговоре в том числе подчеркнул важность сохранения каналов связи между Вашингтоном и Москвой. Других деталей Сингх не раскрыла, отметив, что Пентагон выступает за продолжение диалога на уровне министров обороны.

Минобороны России подтвердило, что разговор состоялся по инициативе Белоусова. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении министерства.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

В последний раз министры созванивались 25 июня. Разговор состоялся по инициативе США. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер тогда также сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Российское Минобороны сообщало, что министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины». Белоусов при этом указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.

В итоговом коммюнике саммита НАТО также говорилось о важности сохранения каналов связи между странами военного блока и Россией. Вместе с тем НАТО заявило о своей поддержке территориальной целостности Украины и готовности в будущем принять страну в альянс, против чего неоднократно выступала Москва.

Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая по представлению президента Владимира Путина. До этого ведомство более 11 лет возглавлял Сергей Шойгу, который перешел на должность секретаря Совбеза. С Остином Шойгу последний раз созванивался в марте 2023 года. С Белоусовым Остин до 25 июня не общался.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ллойд Остин Андрей Белоусов телефонный разговор Пентагон Минобороны Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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