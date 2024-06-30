CNN узнал о повышении готовности баз США в Европе из-за угрозы теракта

Военные базы США в Европе, включая штаб-квартиру командования в Германии, привели в повышенную готовность и повысили уровень защиты из-за угроз теракта, сообщает CNN. Отмечается, что такого не видели «по крайней мере 10 лет»

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

В минувшие выходные несколько военных баз США по всей Европе привели в состояние повышенной готовности, а уровень защиты сил был повышен до второго по величине на фоне опасений, что целью террористической атаки могут стать американские военные или объекты, сообщили два американских чиновника, передает CNN.

По их словам, боевая готовность была повышена до уровня «Чарли» в том числе на базе США в Штутгарте в Германии, где располагается штаб-квартира европейского командования американских вооруженных сил (USEUCOM). Один из собеседников телеканала, который находится на базе в Европе, отметил, что такого уровня угрозы они не видели «по крайней мере десять лет», и добавил, что обычно это означает, что военные получили «активную и достоверную угрозу».

Этот статус «применяется, когда происходит инцидент или поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы террористической акции или нападения на персонал или объекты».

Представитель Европейского командования Вооруженных сил США Дэн Дэй отказался комментировать конкретные уровни защиты вооруженных сил. Он заявил CNN, что USEUCOM «постоянно оценивает различные факторы, которые влияют на безопасность военного сообщества США за рубежом». «В рамках этих усилий мы часто предпринимаем дополнительные шаги для обеспечения безопасности наших сотрудников. По соображениям оперативной безопасности мы не будем вдаваться в конкретные меры, но мы сохраняем бдительность», — отметил Дэй.

Как отмечает CNN, неясно, что именно стало причиной таких решений, однако европейские власти предупреждали о потенциальной террористической угрозе в преддверии Олимпиады в Париже и во время чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии.

Чемпионат Европы по футболу проходит в ряде немецких городов с 14 июня по 14 июля. Глава МВД Германии Нэнси Фейзер в июне говорила, что Европа находится «под прицелом джихадистских организаций, в частности ИГИЛ» («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг назвал афганское крыло ИГИЛ — ИГИЛ-К (также известна как ИГИЛ-Х или «Вилаят Хорасан», запрещено в России) «безусловно, самой опасной группировкой».

Он назвал возможным сценарием нападение, подобное теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Правительство Германии привлекло 580 международных полицейских для обеспечения безопасности наряду с немецкими офицерами, уточняет CNN.

Вечером 22 марта перед концертом вооруженные люди открыли огонь и устроили пожар в «Крокусе». Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Под арестом по этому делу находятся 18 человек, в том числе предполагаемые непосредственные участники нападения — уроженцы Таджикистана.

После теракта в «Крокусе», как писала The New York Times, западные разведки также высказывали опасения о вероятности подобной ситуации на Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Власти Франции приняли решение повысить уровень террористической опасности до самого высокого. По данным телеканала BFMTV, для обеспечения безопасности на Олимпийских играх намерены привлечь порядка 2 тыс. человек, в том числе большинство сотрудников муниципальной полиции.