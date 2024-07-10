CNN узнал причину повышения готовности на базах США в Европе

Военные базы США в Европе привели в состояние повышенной готовности из-за данных о том, что их рассматривают как возможную цель диверсии «поддерживаемые Россией субъекты», сообщает CNN. Командование заявило о «сочетании факторов»

Американские военные базы в Европе привели в состояние повышенной готовности на прошлой неделе в связи с данными о том, что «поддерживаемые Россией субъекты» рассматривают возможность проведения диверсий против военного контингента США, сообщили CNN источники, знакомые с вопросом.

По их словам, полученные за последние две недели разведданные были сочтены «достаточно тревожными» для введения дополнительных протоколов безопасности. Представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй заявил CNN, что «повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а с сочетанием факторов, потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий».

CNN сообщил о повышении готовности американских военных баз в США в конце июня. По словам одного из собеседников телеканала, такого уровня угрозы они не видели «по крайней мере десять лет». Пентагон объявил о дополнительных мерах безопасности. Официальное издание Пентагона Stars and Stripes передавало, что военным летчикам США запретили носить форму за пределами авиабазы на западе Германии.

CNN отмечает, что в апреле в Германии задержали двух подозреваемых в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. В числе объектов, за которыми они наблюдали, были военные полигоны США в Баварии.

Высокопоставленный чиновник НАТО рассказал CNN, что блок «значительно расширил» обмен разведданными о «российской кампании скрытой диверсионной деятельности» в Европе.

В мае Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб написала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы, как напрямую, так и через доверенных лиц. Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг в апреле оценивал риск планируемых актов саботажа как «значительно возросший».

В Кремле сочли публикацию FT «несерьезной». «Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что таких обвинений становится все больше по поводу и без повода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил в мае, что альянс находится в состоянии повышенной готовности из-за ряда недавних инцидентов, которые могут быть диверсиями, и усиления «российской разведывательной активности». При этом он не стал возлагать ответственность за предполагаемые диверсии на Кремль.