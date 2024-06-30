Пентагон подтвердил усиление мер безопасности на военных базах в Европе

Пентагон принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности американских военных в Европе, сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

Так в ведомстве прокомментировали публикацию CNN о том, что недавно военные базы США по всей Европе привели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта.

Конкретные меры в командовании раскрывать не стали из соображений безопасности, но отметили, что «не теряют бдительность». В EUCOM подчеркнули, что постоянно призывают американских военных в Европе оставаться начеку и следовать рекомендациям Госдепа США по поездкам.

Как рассказали CNN американские чиновники, боевую готовность повысили в том числе на базе в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира EUCOM. Один из собеседников канала, который находится на базе в Европе, подчеркнул, что военные не видели такого уровня угрозы «по крайней мере 10 лет». По его словам, обычно это означает, что военные получили подтверждение «активной достоверной угрозы».

Ранее немецкие власти назвали чемпионат Европы по футболу, который проходит с 14 июня по 14 июля в стране возможной целью для боевиков ИГИЛ («Исламской государство», запрещенная в России террористическая организация). Они допустили нападение по сценарию атаки на подмосковный «Крокус» в марте 2024 года.