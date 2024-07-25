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Военная операция на Украине ,  
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Хабаровчанина обвинили в госизмене за выполнение заданий от ГУР Украины

Жителя Хабаровска обвинили в госизмене за выполнение заданий от разведки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Житель Хабаровска выступал против операции на Украине и связался с украинским агентом, после чего стал сотрудничать с местной разведкой и передавать ей данные о военных и сотрудниках ФСБ
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В Хабаровске местного жителя обвинили в госизмене и содействии террористической деятельности из-за выполнения заданий, полученных от разведки Украины, сообщили в управлении ФСБ по Восточному военному округу (ВВО), передает ТАСС.

Против 39-летнего хабаровчанина возбудили дело по ст. 275 и ч. 1 ст. 205.1 УК. По первой ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного, по второй — до 15 лет заключения.

Фигурант является противником политического российского политического строя и проведения специальной военной операции на Украине, сообщили в ФСБ.

Через мессенджер подозреваемый установил контакт с агентом украинских спецслужб, который в последующем связал его с кадровым сотрудником Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны. Хабаровчанин получал задания по сбору информации о военнослужащих ВВО (особое внимание было сосредоточено на командирах и имеющих звания «Героев России») и сотрудниках ФСБ.

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11 июля в Биробиджане, столице соседнего с Хабаровским краем Еврейского автономного округа, был осужден студент, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне боевых действий. Ему также вменяли ст. 275 УК. Он признал свою вину, сотрудничал со следствием и получил пять лет колонии строгого режима.

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