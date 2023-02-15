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Bloomberg объяснил рост числа обращений в Минфин США о нарушении санкций

Bloomberg: информаторы стали чаще сообщать Минфину США о случаях нарушения санкций
Рост числа обращений в Минфин США о возможных нарушениях санкций, в том числе против России, вырос после того, как у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение за предоставленные данные
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

За три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) получило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых связана с возможным обходом банками санкций против России, сообщает Bloomberg.

Столько же заявок поступило в FinCEN за предыдущие два года. Bloomberg отмечает, что рост числа обращений связан с изменениями в соответствующую программу, которые президент Джо Байден подписал вместе с бюджетом на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022-го) объемом $1,7 трлн. Инициативу дополнили системой вознаграждения — теперь информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.

Как пишет Bloomberg, закон побуждает информаторов предоставлять информацию о целом ряде правонарушений, в том числе о том, «как банки тайно помогают президенту России Владимиру Путину вести боевые действия на Украине». «Это ударит по самому больному месту Путина и его соратников», — считает адвокат Стивен Кон. Он представляет интересы двух осведомителей за пределами Соединенных Штатов, которые утверждают, что некий банк обслуживает «российских олигархов» и организации, попавшие под санкции. Кон отказался уточнить название банка и имена бизнесменов.

Изначально программа FinCEN была сосредоточена на нарушениях законов о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег, а сообщения о нарушении экономических санкций агентство отклоняло. По словам сенатора-республиканца Чака Грассли, поправки гарантируют, что информаторы, сообщающие о случаях обхода санкций, «получат справедливую компенсацию», также изменения «побудят других сообщать о коррупции».

FinCEN собирается расширить штат сотрудников, которые работают с информаторами (сейчас это три человека). «Офис впоследствии будет укомплектован сотрудниками правоохранительных органов, которые будут оценивать и расследовать, при необходимости, данные информаторов, а также будут обрабатывать заявки на вознаграждение», — сообщил представитель агентства.

Вознаграждение осведомителям предлагает также Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). За последние два года информаторы получили $793 млн, или 61% от общей суммы штрафов в $1,3 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Минфин США вознаграждение обход санкций
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