Херш заявил о причастности США к атакам на Крымский мост

Журналист со ссылкой на один анонимный источник сообщил, что Киев использовал американские технологии при атаках на Крымский мост. Власти западных стран прежде не раз опровергали его сведения от анонимных собеседников

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина при обеих атаках на Крымский мост использовала американские технологии, пишет журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на одного из официальных лиц США. По его словам, «роль администрации Байдена в обеих атаках была жизненно важной».

«Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду — как торпеда», — рассказал собеседник журналиста об атаковавших мост дронах.

Источник выразил мнение, что Вашингтон не задумывается о возможных ответных действиях Москвы при таких атаках, а Киев волен делать «все, что захочет». Однако следом он признал, что в американской разведке все же беспокоятся о том, как может ответить российский президент Владимир Путин на попытки украинских дронов ударить по целям в Москве.

Этот же чиновник выразил мнение, что украинскому президенту осталось только «держаться» в связи с буксующим наступлением ВСУ. По его данным, военные из США и Европы не дают никаких прогнозов по наступлению Украины, поскольку «баланс сил решен», а у Путина есть «то, что он хочет».

Сеймур Херш знаменит крупными расследованиями, он публиковал статьи об Уотергейтском скандале, пытках жителей Ирака в тюрьме «Абу-Грейб» и массовом убийстве жителей вьетнамской деревни Сонгми американскими солдатами. За статьи по последней теме он получил в 1970-м Пулитцеровскую премию. Херш уже не раз публиковал материалы, посвященные конфликту между Россией и Украиной, а также взрыву газопроводов «Северный поток». Как правило, его материалы расходятся с официальной версией западных стран и основаны на словах одного анонимного источника без указаний на то, откуда он мог получить публикуемые сведения. В частности, Херш обвинял Зеленского в присвоении «несметных миллионов долларов», а против США выдвигал обвинения в причастности к подрыву ниток «Северного потока». Оба материала также были основаны на одном анонимном источнике. Вашингтон отверг обвинения и назвал их «вопиющей ложью», не согласились с ним и в руководстве Евросоюза, сочтя домыслами.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года. Рухнули два автомобильных пролета, загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по мосту. Погибли четыре человека. Москва сочла взрыв терактом, ФСБ назвала организатором украинскую разведку.

Второй взрыв произошел в середине июля. Один пролет автомобильной части моста после полученных повреждений решено заменить. Погибли два человека, Москва снова назвала инцидент терактом.

Власти Украины затем предупредили, что считают Крымский мост важным объектом для логистики российской армии, а потому будут и дальше стараться вывести его из строя.