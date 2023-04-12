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Херш обвинил Зеленского в присвоении полученных от США $400 млн

Херш обвинил Зеленского в присвоении $400 млн из выделенных США средств на покупку топлива
Сеймур Херш
Сеймур Херш (Фото: Zuma / ТАСС)

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в присвоении $400 млн, выделенных США Киеву для закупки дизельного топлива. Об этом он написал в своем блоге.

Херш утверждает, что Зеленский закупал российское топливо со скидкой и так экономил «несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива». Ссылаясь на данные аналитиков ЦРУ США, журналист пишет, что общая сумма похищенных за 2022 год составила минимум $400 млн.

«Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой. <...> А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш «осведомленного американского сотрудника разведки».

Кроме того, журналисту «рассказали», что многие украинские министерства «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, которые дают откаты. «Многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но другие, как считается, существуют в Персидском заливе и Израиле», — утверждает Херш.

По данным журналиста, вопрос о коррупции был поднят на встрече Зеленского с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Американский чиновник сказал украинскому президенту, что «он забирал больше денег, чем шло генералам», рассказали собеседники Херша. Бернс также представил Зеленскому список из 35 генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно правительству США. После этого украинский президент «показательно» уволил десять чиновников из списка, «почти ничего не предприняв».

В январе на Украине прошла масштабная серия отставок — свои должности в начале года покинули 11 высокопоставленных руководителей, в том числе главы пяти областей. Некоторых из них, по данным украинских СМИ, подозревали в коррупции. Например, заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского и других «членов организованной преступной группы» обвинили в присвоении части средств, выделенных государством на восстановление объектов критической инфраструктуры.

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При этом Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что на Украине «нет коррупции». «Не будет никакой коррупции, ее нет сейчас, конечно, потому что мы все едины. Многие коррупционеры уехали вместе со своими деньгами, и мы будем делать все, чтобы они остались там, где сейчас находятся», — сказал он.

Теги
ЦРУ хищение Владимир Зеленский дизельное топливо
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