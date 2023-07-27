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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Сытый показал фото встречи Пригожина с послом ЦАР в Петербурге

Глава «Русского дома» показал фото встречи Пригожина с послом ЦАР в Петербурге
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Евгения Пригожина заметили на саммите Россия — Африка в Петербурге. Он сфотографировался с послом ЦАР Фредди Мапукой, снимок выложил глава «Русского дома» в республике Сытый
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Евгений Пригожин и Фредди Мапука (Фото: Дмитрий Сытый / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с послом Центральноафриканской республики Фредди Мапукой на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, снимок опубликовал глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия — Африка. Видим знакомые лица», — написал он.

В разговоре с РБК Сытый пояснил, что Пригожин вечером 27 июля встретился с Мапукой, генеральным директором государственного протокола президента ЦАР, который также находится в ранге посла.

24 июня Пригожин объявил «марш справедливости» после обвинений военного руководства в ударе по лагерям ЧВК «Вагнер». Минобороны отвергло обвинения Пригожина, против него возбудили дело о вооруженном перевороте. Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК разворачиваются и проследуют в тыловые лагеря. Бизнесмену разрешили уехать в Белоруссию, дело против него было прекращено.

В конце июня Лукашенко рассказал, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Он отметил, что ни властям Белоруссии, ни «тем более» президенту России Владимиру Путину не нужно «мочить» Пригожина. «Если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» <…>. Нет, этого не будет», — заявил он.

Как рассказали позднее в Кремле, 29 июня Путин встречался с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», в том числе и с Пригожиным. На встрече президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

ЧВК «Вагнер» действует в том числе на территории ЦАР. По данным Financial Times на февраль этого года, в республике находились около 1,5 тыс. вагнеровцев. ЧВК находится там с 2018 года. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что ЦАР, а также Мали официально обратились к ЧВК в связи с уходом из данных стран европейских «антитеррористических контингентов». После событий 23–24 июня власти республики заявили, что если Москва решит отозвать бойцов «Вагнера», то они примут вместо них «бетховенов» или «моцартов».

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Евгений Пригожин ЦАР Санкт-Петербург Африка ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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