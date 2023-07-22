Пригожин зарегистрировал компанию в белорусской деревне Цель

ЧВК «Вагнер» разместились близ города Осиповичи, там же Пригожин зарегистрировал новую компанию. Бизнесмен и бойцы уехали в Белоруссию после попытки мятежа, во время которой погибли несколько российских военных

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», информация об этом размещена в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Минюста республики.

Направлением деятельности указано «управление недвижимым имуществом». Фирма зарегистрирована в Могилевской области, Протасевичском сельсовете, деревне Цель — в 20 км от города Осиповичи. В этой деревне расположен полевой лагерь, предназначенный для размещения бойцов ЧВК «Вагнер», переместившихся в республику, отмечает агентство.

Как уточняет Reform.by, обратившее внимание на запись в реестре, уставной фонд компании составляет 200 белорусских рублей (порядка $80). Кроме того, полный владелец белорусской фирмы — российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», владельцем которой является Пригожин. Российская фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.

Власти Белоруссии после попытки мятежа Пригожина предложили «ЧВК Вагнер» переместиться в один из бывших военных городков. Минск устроил для иностранных журналистов пресс-тур в лагерь под Осповичами.

В Белоруссию бойцы ЧВК «Вагнер» и Пригожин уехали по условиям соглашения с российскими властями 24 июня, посредником на переговорах выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели нескольких бойцов и объявил о «марше справедливости». Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Утром 24 июня бойцы ЧВК заявили о взятии штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву. Во время шествия колонны ЧВК из-за действий бойцов «Вагнера» погибли несколько российских военных.

По итогам соглашения с Москвой против бизнесмена прекратили уголовное дело. Спустя пять дней после попытки мятежа Пригожин встретился с президентом Владимиром Путиным. «Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», — сообщили в Кремле.



