WSJ рассказала о проблемах Байдена при провале наступления ВСУ

Противники Байдена призывают сократить помощь Киеву на фоне риска бессрочного конфликта. Но если американский лидер откажется от поддержки Украины, то этот провал «затмит вывод войск из Афганистана», пишет WSJ

Фото: София Гатилова / Reuters

Американский президент Джо Байден из-за принятой стратегии США «не сворачивать с курса» оказался зависим от исхода конфликта на Украине, который сам он описывает как битву между авторитаризмом и демократией, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Медленные темпы наступления украинской армии ослабляют надежды на завершение боев в этом году и создают риски затяжного, бессрочного конфликта, рассказали в разговоре с изданием опрошенные американские чиновники. Потенциальная тупиковая ситуация может стать проверкой для заявленной президентом США стратегии по выделению Украине военной поддержки ради начала переговоров, где Киев будет говорить с позиции силы.

Если же Вашингтон откажется от поддержки Киева и допустит хотя бы частичную победу Москвы, это станет «характерным провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», считает бывший американский посол на Украине Джон Хербст.

WSJ напоминает, что два потенциальных конкурента-республиканца, у которых наибольшие шансы на выдвижение от партии, — бывший президент Дональд Трамп и флоридский губернатор Рон Десантис, допускали снижение уровня поддержки Украины.

Другой проблемой, стоящей перед США, стала нехватка ключевых вооружений. Это стало причиной поставок кассетных боеприпасов в распоряжение украинской армии в качестве временного решения.

Другой дипломат западной страны предположил, что США придется признать невозможность завершить конфликт в ближайшее время и партнерам Киева предстоит подготовиться к долгосрочному оказанию помощи. «Единственный реальный ответ — это промышленная мобилизация, которая даст украинцам и россиянам четкий сигнал, что у украинцев всегда будет много того, что им нужно», — сказал он.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил WSJ, что правительство его страны испытывает мало надежд на возвращение Украиной утраченных с 2014 года территорий. Однако он отметил, что в этом вопросе возможны и сюрпризы.

Байден отвергал возможность затягивания конфликта России и Украины на годы. «Я думаю, что возникнут обстоятельства, при которых в конечном итоге президент Путин решит, что это [продолжение боевых действий] не в интересах России — ни в экономических, ни в политических, ни в каких-либо других», — считает он.

В российском МИДе называли «шизофренической» точку зрения, согласно которой после успешного наступления ВСУ начнутся переговоры сторон. «Смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры», — добавил министр Сергей Лавров.

Канадский вице-премьер Христя Фриланд в середине июля выразила беспокойство тем, что западные партнеры могут изменить свою политику в отношении поддержки Киева. «На самом деле мой самый большой страх насчет Украины — это мы», — заявила она.

«Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — подчеркивал украинский президент Владимир Зеленский.