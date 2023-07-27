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Верховный суд не стал менять статью о дискредитации ЧВК после мятежа

Верховный суд не стал менять статью о дискредитации ЧВК после мятежа Пригожина
Сюжет
Военная операция на Украине
В Думе предложили внести поправки, не позволяющие наказывать за критику мятежа Пригожина по статье о дискредитации ЧВК. Однако ВС не согласился, указав, что нормы закона и сейчас не разрешают привлекать за это к ответственности
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Верховный суд дал отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от партии «Новые люди», в котором они предлагали не считать дискредитацией бойцов ЧВК распространение информации, которая относится к событиям, произошедшим вне зоны боевых действий. Отзыв суда есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Авторы законопроекта, среди которых вице-спикер Думы Владислав Даванков, предлагают внести изменения в ст. 207.3 УК. В ней прописана ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия Вооруженным силам России.

Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием о том, что под ее действие не попадают случаи, когда распространяемая информация относится к событиям вне зоны боевых действий.

В пояснительной записке говорилось, что законопроект подготовлен для того, чтобы исключить вероятность привлечения к уголовной ответственности по ст. 207.3 УК граждан, «осудивших военный мятеж отдельных добровольческих формирований 24 июня 2023 года».

«Указанная статья содержит размытые правовые формулировки, которые могут неоднозначно трактоваться правоохранительными органами, поскольку осуждение прямой попытки вооруженного мятежа отдельными добровольческими формированиями является их публичной дискредитацией», — указывали авторы.

Однако Верховный суд не согласился с доводами депутатов. В отзыве говорится, что ст. 207.3 УК устанавливает ответственность за распространение заведомо ложных сведений, включающих информацию о содействии добровольческими формированиями в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы. То есть такая информация будет «дискредитирующей законные действия добровольческих формирований <...>», поясняет Верховный суд.

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Он также отмечает, что диспозиция нормы закона, прописанная в ст. 207.3, «не допускает возможность привлечения к уголовной ответственности граждан за осуждение противоправных действий таких добровольческих формирований, которые путем вооруженного конфликта создают угрозу гражданам и государству, независимо от того, на какой территории совершаются данные действия».

В Верховном суде посчитали, что внесение предлагаемых изменений в УК приведет к «необоснованному освобождению» от уголовной ответственности лиц, которые будут распространять информацию, дискредитирующую бойцов ЧВК и другие организации, содействующие армии.

Идея дополнить законодательство нормами о наказании за дискредитацию участников добровольческих формирований, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер», принадлежала основателю военной компании Евгению Пригожину. Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, <...> в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием на срок до пяти лет».

Госдума подготовила соответствующие поправки и приняла их в середине марта. Через четыре дня закон подписал президент Владимир Путин.

В итоге норма о дискредитации добровольческих формирований, оказывающих содействие вооруженным силам, появилась в КоАП и в УК (ее добавили в статьи о дискредитации армии). В КоАП это ст. 20.3.3, максимальный штраф для граждан по ней — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. В УК изменения были внесены в ст. 207.3 (по ней максимальное наказание — 15 лет лишения свободы) и в ст. 280.3 (максимальное наказание — лишение свободы на семь лет).

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Госдума Верховный суд дискредитация армии Новые люди законопроект ЧВК
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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