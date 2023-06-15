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Гребенщикова оштрафовали на ₽50 тыс. по делу о дискредитации армии

Тверской суд оштрафовал Гребенщикова на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии
Высказывания Гребенщикова о военной операции на Украине в январе просил проверить депутат Госдумы Султан Хамзаев. Сам музыкант до этого выступал с антивоенными заявлениями
Борис&nbsp;Гребенщиков
Борис Гребенщиков (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Тверской районный суд оштрафовал на 50 тыс. руб. поэта и музыканта Бориса Гребенщикова, признав его виновным по статье о дискредитации армии (часть 1 статья 20.3.3 КоАП). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Борису Гребенщикову назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием к Гребенщикову.

После начала военной операции на Украине Гребенщиков выступал с критикой действий российских властей. В марте 2022 года Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен», сам музыкант покинул Россию. 

Протокол на Гребенщикова был составлен в мае этого года. Ранее в январе депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в СК просьбу проверить высказывания Гребенщикова о боевых действиях на Украине на предмет терроризма и дискредитации армии.  После начала военной операции на Украине в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать».

Летом 2022 года в интервью израильскому «Девятому каналу» Гребенщиков, говоря о своем выступлении на фестивале Sound of Peace в Берлине, где участвовали десятки исполнителей, заявил: «Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, мероприятие худо-бедно собрало €12 млн. Эта сумма тоже пошла на помощь Украине».

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Однако позднее, в разговоре с РБК, Гребенщиков сказал, что никакие деньги лично Украине не передавал. «У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог», — говорил музыкант.

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Борис Гребенщиков дискредитация армии Тверской суд Москвы штраф Военная операция на Украине
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