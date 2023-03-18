Путин распространил наказание за дискредитацию армии на добровольцев

Путин подписал закон о дискредитации добровольцев и распространение фейков о них

Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев и фейках, нарушение с тяжкими последствиями может привести к сроку до 15 лет

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал законы о наказании за публичную дискредитацию участников добровольческих формирований и распространение фейков о них. Указ опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в КоАП и УК. Наказание по статье о ч. 1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения государственными органами России своих полномочий за рубежом) составит до пяти лет.

Публичное распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия (ст. 270.3 УК), предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Дума утвердила законопроект 14 марта, Совет Федерации — 15 марта. Единственным проголосовавшим против инициативы стала сенатор Людмила Нарусова. Она заявила на заседании об отсутствии в документе разграничения понятий «дискредитация» и «критика» и задалась вопросом о сущности «добровольческих формирований», указанных в законе. «А мы понимаем, что это завуалированное название ЧВК, кстати, запрещенных в России», — считает Нарусова.

Сенатор напомнила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, как та в апреле 2022 года во время заседания удивилась, что «даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», их завозят из-за границы. Она тогда назвала этот факт «неким открытием». Нарусова предположила, что эти слова можно посчитать дискредитацией промышленности. В ответ Матвиенко пошутила, что сенатор «подводит ее под статью».

Поправки в Думу внес на рассмотрение спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ранее с просьбой защитить бойцов от «дискредитации» к нему обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Тот тогда отметил, что закон должен защитить в том числе бывших заключенных. «В том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях», — предлагал Пригожин.