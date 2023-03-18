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Военная операция на Украине ,  

Путин распространил наказание за дискредитацию армии на добровольцев

Путин подписал закон о дискредитации добровольцев и распространение фейков о них
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев и фейках, нарушение с тяжкими последствиями может привести к сроку до 15 лет
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал законы о наказании за публичную дискредитацию участников добровольческих формирований и распространение фейков о них. Указ опубликован на портале правовой информации.

Поправки внесены в КоАП и УК. Наказание по статье о ч. 1 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил в целях защиты интересов страны) и ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация вооруженных сил и дискредитация исполнения государственными органами России своих полномочий за рубежом) составит до пяти лет.

Публичное распространение фейков, повлекшее тяжкие последствия (ст. 270.3 УК), предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Дума утвердила законопроект 14 марта, Совет Федерации — 15 марта. Единственным проголосовавшим против инициативы стала сенатор Людмила Нарусова. Она заявила на заседании об отсутствии в документе разграничения понятий «дискредитация» и «критика» и задалась вопросом о сущности «добровольческих формирований», указанных в законе. «А мы понимаем, что это завуалированное название ЧВК, кстати, запрещенных в России», — считает Нарусова.

Сенатор напомнила спикеру Совфеда Валентине Матвиенко, как та в апреле 2022 года во время заседания удивилась, что «даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», их завозят из-за границы. Она тогда назвала этот факт «неким открытием». Нарусова предположила, что эти слова можно посчитать дискредитацией промышленности. В ответ Матвиенко пошутила, что сенатор «подводит ее под статью».

Поправки в Думу внес на рассмотрение спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ранее с просьбой защитить бойцов от «дискредитации» к нему обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Тот тогда отметил, что закон должен защитить в том числе бывших заключенных. «В том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях», — предлагал Пригожин.

Как выяснил РБК в октябре 2022 года, дела о дискредитации вооруженных сил поступали в судебные органы практически ежедневно: с 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали их только 39 дней — в основном это праздничные или выходные дни. К тому времени было заведено 4,8 тыс. административных дел о дискредитации армии России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин дискредитация армии добровольцы ЧВК Вагнер

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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