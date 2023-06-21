Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации армии

КС отклонил 13 жалоб, посчитав, что ст. 20.3.3 КоАП не противоречит конституционным правам граждан; она призвана поддержать «эффективность выполнения задач» армии и помешать «силам, противостоящим интересам России», считают в суде

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Конституционный суд отклонил жалобы более десяти заявителей, которые просили признать неконституционной ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, следует из определений инстанции.

Среди заявителей были бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов), которого трижды штрафовали по ст. 20.3.3 КоАП, а затем приговорили к 8,5 года тюрьмы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии); юристы и адвокаты «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов), «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован в 2021 году) и фонда «Русь сидящая» (также признан иноагентом).

В жалобах говорилось, что ст. 20.3.3 нарушает более десятка статей Конституции, в том числе о праве на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрете на установление идеологии. Заявители отмечали также на дискриминационный характер статьи, поскольку штрафы по ней предусматриваются за антивоенную позицию.

Согласно определению КС, действие этой статьи во время военной операции на Украине «не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности», поскольку военные действия направлены «на защиту интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». По мнению инстанции, публичные негативные оценки действий армии могут «снижать решительность и эффективность выполнения Вооруженными Силами <...> поставленных задач, мотивированность военнослужащих и тем самым <...> содействовать силам, противостоящим интересам Российской Федерации и ее граждан».

В то же время суд считает, что статья не мешает «указывать на наличие недостатков» в деятельности Вооруженных сил, «если это не сопряжено с произвольным отрицанием конституционно-предопределенных характера, целей и задач данной деятельности и основывается на открытой достоверной информации».

В КС уверены, что ст. 20.3.3 не нарушает конституционных прав граждан. Инстанция также напомнила, что ранее признала законной договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Статья 20.3.3 появилась в КоАП в марте 2022 года, по ней предусмотрено наказание в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. После неоднократного привлечения к административной ответственности может быть возбуждено уже уголовное дело по ст. 280.3. УК (до пяти лет лишения свободы).

Весной 2023 года депутаты Госдумы утвердили поправки в административный и Уголовный кодексы, по которым за дискредитацию и фейки об участниках боевых действий, в том числе участников ЧВК, будет грозить до 15 лет колонии и 5 млн руб. штрафа.