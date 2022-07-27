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Блинкен анонсировал телефонный разговор с Лавровым в ближайшие дни

Это будет первый разговор между российским министром и американским госсекретарем после начала спецоперации на Украине. Блинкен заявил, что хочет обсудить освобождение Уилана и Грайнер, а также зерновую сделку
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни проведет телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

«В ближайшие дни я предполагаю, что поговорю с российским министром иностранных дел Лавровым в первый раз с момента начала [спецоперации]», — сказал он.

По словам Блинкена, он намерен поднять в разговоре «приоритетные» для США темы: освобождение сотрудника американской компании-производителя автозапчастей BorgWarner Пола Уилана, которого в России в 2020 году осудили за шпионаж, и баскетболистки Бритни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков; а также соглашение России, Украины, Турции и ООН по вывозу украинского зерна, которое стороны заключили 22 июля. По словам Блинкена, соглашение представляет собой позитивный шаг, но есть разница между «сделкой на бумаге и сделкой на практике». В своем выступлении госсекретарь также упомянул беспокойство США по поводу действий России в Донбассе.

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Последний раз Лавров и Блинкен говорили по телефону 15 февраля. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Как говорилось в сообщении российского МИДа, Москва «подчеркнула необходимость продолжения совместной работы» после телефонных переговоров между президентами» Джо Байденом и Владимиром Путиным. Этот разговор между главами государств является последним на данный момент. Темой беседы Блинкена и Лаврова были предложения обеих сторон по гарантиям безопасности, российский министр призывал коллегу отказаться от агрессивной риторики.

В ночь на 24 февраля должна была состояться личная встреча глав внешнеполитических ведомств, однако за день до этого Блинкен отменил ее. Госсекретарь объяснил это тем, что видит начало боевых действий на Украине со стороны России и не желает «создавать видимость дипломатии». Спустя несколько часов после заявления Блинкена Путин официально объявил о начале военной операции на Украине. В начале марта Блинкен заявил, что США будут готовы начать переговоры по ситуации на Украине в случае, если Россия отведет войска и согласится перейти к дипломатическому урегулированию.

Блинкен допускал контакты с Лавровым на саммите G20 в июле, однако встреча не состоялась. В Госдепе отмечали, что ждут повода для встречи министра и госсекретаря.

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Лавров в мае говорил, что Россия, прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать, «серьезно подумает».

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Лилия Пашкова
Энтони Блинкен Сергей Лавров телефонные переговоры
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