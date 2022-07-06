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В Госдепе сообщили об ожидании повода для встречи Лаврова и Блинкена

Россия должна дать повод для организации встречи глав дипломатий Соединенных Штатов Энтони Блинкена и России Сергея Лаврова, пока переговоры не планируются. Об этом заявил представитель Госдепа.

«Мы бы хотели, чтобы Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Госдеп посоветовал не ждать встречи Блинкена с Лавровым на G20
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При этом в Госдепе считают, что сейчас «неподходящее время» для встречи Блинкена и Лаврова на министерском саммите G20, который пройдет в Индонезии.

Совещание министров иностранных дел стран G20 пройдет 7-8 июля на острове Бали. В МИД России сообщали, что Сергей Лавров примет в нем участие. В Индонезии Лавров планирует встречи с коллегами из Китая, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран.

Последние очные переговоры двух дипломатов прошли в середине января в Женеве. Лавров тогда рассказал, что он услышал предварительную реакцию США на затребованные Россией гарантии безопасности и ответил на уточняющие вопросы американской стороны. После этого, как сообщил министр, Блинкен пообещал, что США обсудят требования России с союзниками и дадут свой письменный ответ.

Теги
Сергей Лавров Госдепартамент США
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