Блинкен допустил встречу с Лавровым на саммите G20

Госсекретарь США не исключил возможности встретиться с Лавровым и предложил «следить за развитием событий». Заседание глав МИД G20 состоится 7–8 июля в Индонезии

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: Alex Brandon / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании глав МИД стран — участниц «Группы двадцати» (G20). Об этом Блинкен рассказал на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент The Wall Street Journal Вивиан Салама в Twitter.

«Следите за развитием событий», — сказал Блинкен.

Заседание глав МИД G20 состоится 7–8 июля в Индонезии. О том, что глава российского внешнеполитического ведомства будет участвовать во встрече, сообщал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Саммит глав государств — участников G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин уже получил приглашение поучаствовать в мероприятии, однако в Кремле еще не приняли решение. На саммит также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

РБК обратился за комментарием к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве. Разговор был посвящен предложениям по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО. В них Москва предлагала альянсу прекратить расширение на восток и не вести военную деятельность на Украине. Позднее альянс отверг требования Москвы, указав на приверженность принципу «открытых дверей». После этого госсекретарь США и глава российского МИДа несколько раз созванивались.

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Следующая встреча Блинкена и Лаврова должна была состояться 24 февраля, но в итоге была отменена. На ней стороны должны были обсудить комментарии России относительно ответов США по гарантиям безопасности, а также ситуацию вокруг Украины. Блинкен подчеркнул, что условием проведения встречи был отказ России от «вторжения» на Украину.