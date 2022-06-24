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Политика ,  
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Блинкен допустил встречу с Лавровым на саммите G20

Госсекретарь США не исключил возможности встретиться с Лавровым и предложил «следить за развитием событий». Заседание глав МИД G20 состоится 7–8 июля в Индонезии
Энтони Блинкен и&nbsp;Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото: Alex Brandon / AP)

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании глав МИД стран — участниц «Группы двадцати» (G20). Об этом Блинкен рассказал на пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент The Wall Street Journal Вивиан Салама в Twitter.

«Следите за развитием событий», — сказал Блинкен.

Заседание глав МИД G20 состоится 7–8 июля в Индонезии. О том, что глава российского внешнеполитического ведомства будет участвовать во встрече, сообщал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Саммит глав государств — участников G20 пройдет 15–16 ноября на Бали. Президент России Владимир Путин уже получил приглашение поучаствовать в мероприятии, однако в Кремле еще не приняли решение. На саммит также был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

РБК обратился за комментарием к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

Чем закончились переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве
Политика
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Последняя встреча Блинкена и Лаврова состоялась 21 января в Женеве. Разговор был посвящен предложениям по гарантиям безопасности, которые Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО. В них Москва предлагала альянсу прекратить расширение на восток и не вести военную деятельность на Украине. Позднее альянс отверг требования Москвы, указав на приверженность принципу «открытых дверей». После этого госсекретарь США и глава российского МИДа несколько раз созванивались.

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Следующая встреча Блинкена и Лаврова должна была состояться 24 февраля, но в итоге была отменена. На ней стороны должны были обсудить комментарии России относительно ответов США по гарантиям безопасности, а также ситуацию вокруг Украины. Блинкен подчеркнул, что условием проведения встречи был отказ России от «вторжения» на Украину.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
При участии
Алена Прохоренко
Энтони Блинкен США Сергей Лавров саммит G20

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