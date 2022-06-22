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Военная операция на Украине ,  
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Посол Украины извинится перед Шольцем за сравнение канцлера с «колбасой»

Андрей Мельник заявил, что сожалеет о своем заявлении в адрес Шольца, которого из-за отказа посетить Киев в мае назвал «оскорбленной печеночной колбасой». Канцлер тогда не придал значения словам посла
Андрей Мельник
Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник решил извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за сравнение политика с «оскорбленной печеночной колбасой», сообщает ZDF.

«Это заявление, о котором я потом, конечно, сожалел», — сказал Мельник в интервью Speigel. Посол назвал свой комментарий «дипломатически неуместным» и «оскорбившим многих людей не только в Германии» и пообещал лично извиниться перед Шольцем.

Мельник назвал канцлера «оскорбленной ливерной колбасой» в начале мая, когда Шольц, объясняя, почему не приедет в Киев, как это делали другие европейские политики, сказал, что не может сделать это раньше президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Украина отказалась принять немецкого лидера, несмотря на его планы посетить Киев в апреле, поскольку, по данным Bild, политика обвинили в «тесных связях» с Россией в последние годы. Шольц заявил на это, что нельзя отказать президенту в визите, тем более что Германия оказывает Украине широкую поддержку.

В ответ на это Мельник сказал, что «изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу не очень по-государственному», добавив, что тем не менее президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту канцлера.

Посол Украины обвинил Шольца в нехватке «мужества и лидерства»
Политика
Олаф Шольц

Шольц, комментируя слова посла, сказал, что не стоит каждое слово Киева «класть на золотые весы», и подчеркнул, что Германия все равно будет сосредоточена на помощи Украине в защите от действий России.

Визит немецкого канцлера в Киев позднее все же состоялся: в середине июня он приехал к Зеленскому вместе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и итальянским премьер-министром Марио Драги.

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Теги
Лилия Пашкова
Олаф Шольц посол Украины Германия оскорбление

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