Макрон, Шольц, Драги посетили Киев и поддержали вступление Украины в ЕС

Лидеры трех ведущих европейских стран посетили Киев, чтобы сообщить о поддержке получения Украиной статуса страны — кандидата на вступление в ЕС и заверить в своей поддержке для победы над Россией

Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский, Марио Драги (слева направо) (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Киев и встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским поддержали предоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Мы все поддерживаем немедленное предоставление статуса кандидата в ЕС», — заявил на совместной пресс-конференции по окончании переговоров в Киеве Макрон (цитата по Reuters).

«Это поворотный момент в нашей истории. Украинский народ ежедневно защищает демократические ценности и свободу, которая поддерживает европейский проект. Наш проект. Мы не можем ждать. Мы не можем откладывать этот процесс», — сказал там же Драги. «Германия — за положительное решение касательно Украины. Это также касается Республики Молдова», — отметил он, добавив, что Украина относится к «европейской семье».

Поездка состоялась за десять дней до саммита Евросоюза, на котором о предоставлении Украине статуса страны-кандидата должно быть объявлено официально. Президент Эмманюэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Марио Драги прибыли в украинскую столицу рано утром в четверг на специальном поезде через польскую границу — под звуки сирен противовоздушной обороны. Совместное фото трех лидеров за столом в купе поезда стало первым этапом визита, подробности которого до последнего момента хранились в тайне. Начался визит с посещения киевского пригорода Ирпень, в котором лидеры осмотрели разрушения. В этот же день в Киеве с визитом находился и президент Румынии Клаус Йоханнис, также принявший участие в переговорах с Зеленским.

Чему был посвящен визит в Киев

Первым пунктом визита трех европейских лидеров стал город Ирпень в пригороде Киева, который российские военные заняли в первые дни спецоперации, но потом покинули. Киев обвиняет Москву в многочисленных жертвах среди мирного населения Ирпеня, в Кремле эти обвинения отрицают. После осмотра города Макрон сделал несколько заявлений для СМИ. Так, он рассказал о том, что европейские страны уже начали выделять финансовую помощь Украине для восстановления городов, разрушенных в ходе боевых действий, и что европейские эксперты, жандармы и юристы помогают украинским властям в расследовании военных преступлений. Комментируя свое более раннее высказывание о том, что Россию нельзя унижать, он сказал: «Франция была рядом с Украиной с первого дня. Мы стоим на стороне украинцев без двусмысленности. Украина должна сопротивляться и победить».

Затем лидеры четырех стран были приняты Зеленским в Киеве, президент вышел к ним в обычном для себя с 24 февраля неформальном виде — кроссовках и футболке. Переговоры длились несколько часов за закрытыми дверями. Главной темой был вопрос о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Макрон также заявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву. Говоря о перспективе переговоров с Россией, он подчеркнул, что Украина сама должна решить, на каких условиях их вести, и что в ЕС не будут требовать от Киева территориальных уступок Москве.

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Драги же затронул вопрос транспортировки предназначавшегося для экспорта украинского зерна, более 20 млн т которого застряло в портах страны с момента начала российской спецоперации. Ранее оно переправлялось в страны назначения сухогрузами через Черное море, но украинские порты в Одесской области были заминированы после начала военных действий. При этом подход к ним контролируется российским флотом. Турция вместе с ООН прилагает посреднические усилия, чтобы добиться соглашения между Россией и Украиной, которое обеспечило бы беспрепятственный экспорт зерна. «Остаются две недели на разминирование портов, истекают сроки, чтобы не допустить непоправимое. Необходимо организовать безопасные коридоры для поставок зерна», — сказал Драги, отметив, что «единственное решение — это резолюция ООН по регулированию навигации в Черном море».

В свою очередь, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что европейским лидерам был передан «полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола — Ермака». Он отметил, что в Киеве исходят из необходимости «работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго».

Украинский президент заявил о намерении страны подать заявку на вступление в ЕС 28 февраля, спустя четыре дня после начала российской спецоперации. Киеву был передан необходимый для этого опросник, который украинские власти заполнили в ускоренном порядке и направили в Брюссель. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия в пятницу, 17 июня, порекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Вместе с тем в соответствии с процедурой для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов, которого пока не удалось достичь. Агентство Bloomberg сообщало о том, что Нидерланды и Дания выступили против. В Копенгагене аргументируют отказ тем, что готовность Киева к взятию на себя необходимых обязательств в рамках ЕС находится пока «в целом в очень ранней стадии».

Чем лидеры Франции, Германии и Италии не устраивали Киев

Для французского президента, германского канцлера и итальянского премьера нынешний визит в Киев стал первым с начала военных действий на Украине. Хотя с 24 февраля страну успели посетить не только лидеры государств Прибалтики и Польши, но и британский премьер Борис Джонсон, и канадский лидер Джастин Трюдо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была в Киеве уже дважды.

«Задержка» с решением нанести визит могла быть связана с тем, что каждый из тройки неоднократно подвергался критике со стороны киевских властей. Канцлер Шольц дважды публично говорил о том, что у него нет намерений посещать Украину, в том числе из-за отказа Киева принимать президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера в середине апреля. Причиной стала пророссийская, по мнению Киева, позиция, которую Штайнмайер занимал во время пребывания на посту министра иностранных дел ФРГ. В частности, он поддерживал реализацию проекта «Северный поток-2». Шольц давал понять, что его визит в Киев не состоится, пока там не побывает президент. Отмена визита — это «неприемлемый способ обращения с президентом страны», говорил Шольц в мае, добавив, что этот факт мешает его собственной поездке в Киев. Однако Штайнмайер так на Украине и не побывал, а Шольц все же изменил свою позицию.

Еще одним болезненным моментом в отношениях Киева и Берлина стал вопрос поставки на Украину тяжелых вооружений. Германия ранее анонсировала несколько так называемых кольцевых обменов, в рамках которых страна поставит Словакии, Греции и Чехии современные тяжелые вооружения, а те передадут Киеву советские, но пока сделки не были реализованы. Кроме того, в Берлине обещали передать Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, организовав соответствующую подготовку украинских военных на территории ФРГ. Первая партия должна отправиться на Украину в июле, вторая — в августе. В Киеве, впрочем, называют другие цифры. Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 15 июня заявил, что Германия обещала передать 88 танков Leopard и 50 зенитных самоходных установок Gepard. По его словам, Германия «несет ответственность» за погибших солдат и мирных жителей, так как не дает тяжелых вооружений.

В отношениях с Францией точкой преткновения служат попытки Макрона сохранить диалог с российским президентом Владимиром Путиным для дальнейшего дипломатического урегулирования конфликта. С начала российской спецоперации на Украине Макрон чаще других звонил российскому лидеру и в общей сложности, по его словам, провел более 100 часов за разговорами. Он также призывал Европу воздержаться от «искушения или духа мести» в вопросе российско-украинского конфликта. Зеленский же с такой трактовкой не согласен. «Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает. Он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны России», — сказал он в эфире итальянского канала Rai 1.

Еще более жесткую реакцию с украинской стороны вызвали слова Макрона, произнесенные им в начале июня. «Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли бы найти решение дипломатическими средствами», — сказал он французским СМИ, отметив, что Франция должна будет сыграть роль посредника. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова о том, что Россию нельзя унижать «могут только унизить Францию».

Итальянский премьер, как и Макрон, пытался взять на себя роль посредника, и предложил собственный план урегулирования конфликта, который критически восприняли как в Киеве, так и в Москве. В нем содержалось четыре основных пункта: установление режима прекращения огня, переговоры о статусе Украины, соглашение между Киевом и Москвой по статусу Донбасса и Крыма, а также заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе. Соответствующие предложения были переданы генсеку ООН Антониу Гутерришу, а также представителям стран — членов «Группы семи» (помимо Италии в нее входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США). Кулеба, комментируя итальянское предложение, сказал, что Киев приветствует любые планы, которые не включают в себя «уступки со стороны Украины по территориальным целостности и суверенитету в отношении определенных территорий».