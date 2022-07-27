Трамп заявил об угрозе превращения США в СССР, Венесуэлу или Кубу

Чтобы не допустить этого, республиканец намерен продолжать заниматься политикой вопреки попыткам действующего руководства США помешать этому

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать заниматься политикой, потому что в противном случае страна станет «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом». Трансляцию его выступления вел KUSI News.

«Мы движемся в этом направлении, — уверен Трамп. — Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды».

Самая большая угроза государству, по его мнению, сейчас исходит изнутри. В своей речи экс-президент перечислил основные, на его взгляд, проблемы США: рост преступности, наплыв мигрантов, коррупция в образовании, бюрократия, высокая инфляция.

Нынешний «коррумпированный государственный аппарат» пытается сделать все, чтобы он не смог «вернуться и работать на благо» народа, считает Трамп. «Но я не думаю, что это произойдет», — сказал он.

«Я должен спасти нашу страну. Я могу это сделать, потому что я люблю нашу страну и я люблю народ нашей страны», — заявил Трамп.

Дональд Трамп — 45-й президент США, он занимал этот пост в 2017–2021 годы. Очередные выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену. Комитет по расследованию штурма Капитолия и беспорядков, которые произошли 6 января 2021 года, пришел к выводу, что Трамп пытался сфальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Байдена. Сам республиканец обвинял комитет конгресса в намерении помешать его участию в выборах в 2024 году.

Читайте на РБК Pro Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro «Я хочу умереть на пляже, а не на в офисе»: Джек Ма — об отдыхе «Я хочу умереть на пляже, а не на в офисе»: Джек Ма — об отдыхе Статьи

В июле Трамп сообщил, что мысленно уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года, «больше ничто на него не влияет». Само решение он не озвучил.

После ухода с поста главы государства экс-президент постоянно критикует нынешние власти и обвиняет их в проблемах Соединенных Штатов. Накануне он заявил, что США «приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене», а базовые права и свободы американцев находятся «в осаде». Трамп повторяет, что в годы его руководства страной Вашингтон лидировал во многих сферах — при Байдене же в США растет инфляция, а из-за неукрепленных границ страну наводнили мигранты. Он также не раз говорил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы.