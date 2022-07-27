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Трамп заявил об угрозе превращения США в СССР, Венесуэлу или Кубу

Чтобы не допустить этого, республиканец намерен продолжать заниматься политикой вопреки попыткам действующего руководства США помешать этому
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать заниматься политикой, потому что в противном случае страна станет «еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом». Трансляцию его выступления вел KUSI News.

«Мы движемся в этом направлении, — уверен Трамп. — Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды».

Самая большая угроза государству, по его мнению, сейчас исходит изнутри. В своей речи экс-президент перечислил основные, на его взгляд, проблемы США: рост преступности, наплыв мигрантов, коррупция в образовании, бюрократия, высокая инфляция.

Нынешний «коррумпированный государственный аппарат» пытается сделать все, чтобы он не смог «вернуться и работать на благо» народа, считает Трамп. «Но я не думаю, что это произойдет», — сказал он.

«Я должен спасти нашу страну. Я могу это сделать, потому что я люблю нашу страну и я люблю народ нашей страны», — заявил Трамп.

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Дональд Трамп — 45-й президент США, он занимал этот пост в 2017–2021 годы. Очередные выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену. Комитет по расследованию штурма Капитолия и беспорядков, которые произошли 6 января 2021 года, пришел к выводу, что Трамп пытался сфальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Байдена. Сам республиканец обвинял комитет конгресса в намерении помешать его участию в выборах в 2024 году.

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В июле Трамп сообщил, что мысленно уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года, «больше ничто на него не влияет». Само решение он не озвучил.

После ухода с поста главы государства экс-президент постоянно критикует нынешние власти и обвиняет их в проблемах Соединенных Штатов. Накануне он заявил, что США «приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене», а базовые права и свободы американцев находятся «в осаде». Трамп повторяет, что в годы его руководства страной Вашингтон лидировал во многих сферах — при Байдене же в США растет инфляция, а из-за неукрепленных границ страну наводнили мигранты. Он также не раз говорил, что при нем конфликта на Украине не произошло бы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
СССР США Дональд Трамп
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