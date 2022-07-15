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Трамп заявил о принятом решении по поводу выборов 2024 года

При этом экс-президент США вновь не стал раскрывать своего решения, лишь выразив уверенность, что если будет баллотироваться, то победит

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года. Об этом он сообщил Intelligencer — New York Magazine.

«Мысленно я уже принял это решение, больше ничего на него не влияет», — сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Бывший американский лидер лишь выразил уверенность, что если будет баллотироваться, то выиграет выборы.

По его словам, сейчас он обдумывает, когда объявить о своем решении — до или после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре этого года.

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Трамп — 45-й президент Соединенных Штатов, он возглавлял страну с 2017 по 2021 год. Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

Комитет конгресса по расследованию штурма Капитолия и сопутствовавших ему беспорядках 6 января 2021 года, ставших следствием поражения Трампа, счел, что тот пытался фальсифицировать результаты выборов и оспорить победу Байдена. По мнению самого экс-президента, цель расследования конгресса — помешать ему участвовать в следующей гонке.

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Бывший американский лидер неоднократно допускал, что будет бороться за пост президента. Последний раз он говорил об этом в начале апреля, отметив, что «дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше». «Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь», — не исключал Трамп.

Причем о том, что он определился с участием в выборах, Трамп заявлял еще год назад. Однако своего решения он тогда раскрывать также не стал. Позднее он утверждал, что пойти на выборы ему может помещать лишь «звонок от доктора».

Экс-президент неоднократно критиковал своего преемника. Он обвинял его в том, что тот «убил американскую мечту», а США за последние два года стали «посмешищем» и «страной упадка». Трамп также убежден, что если бы он возглавлял Соединенные Штаты, военных действий на Украине и стремительного роста инфляции в США не было бы.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп президентские выборы
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