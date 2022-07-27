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Трамп заявил об унижениях США на мировой арене

Соединенные Штаты терпят на мировой арене одно историческое унижение за другим, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.

«Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы — в осаде», — сказал Трамп.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images North America

По мнению экс-президента, в годы его руководства страной США лидировали в энергетической сфере, цены на бензин и инфляция были приемлемы, а на международной арене их уважали.

Теперь, по словам Трампа, США наводнили мигранты из-за неукрепленных границ, об энергоресурсах приходится просить у других стран, инфляция и цены на бензин зашкаливают.

Трамп — 45-й президент Соединенных Штатов. Он возглавлял страну с 2017 по 2021 год и проиграл очередные выборы Джо Байдену. После поражения Трамп последовательно критикует политику администрации Байдена. В частности, обвинял Байдена в том, что тот «убил американскую мечту», а США за последние два года стали «посмешищем» и «страной упадка». Трамп также убежден, что, если бы сам возглавлял Соединенные Штаты, военных действий на Украине и стремительного роста инфляции в США не было бы.

Теги
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