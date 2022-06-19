Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
США призвали производителей нефти и газа нарастить добычу Бизнес, 20:04
Бурбулис в день смерти назвал «бредом и утопией» возрождение СССР Политика, 19:56
Победители «Евровидения» выступили против переноса конкурса с Украины Общество, 19:54
Международная федерация плавания ужесточила правила для трансгендеров Спорт, 19:45
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 19:42
Дуэты сестер-синхронисток заняли весь пьедестал на чемпионате мира Спорт, 19:35
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС Политика, 19:26
FINA перераспределила медали ЧМ после дисквалификации российского пловца Спорт, 19:23
Греция и Кипр спустя 21 год возобновили морское пассажирское сообщение Экономика, 19:12
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:52
«Радио Болгария» сообщило о начале пробной прокачки газа из Азербайджана Экономика, 18:51
Экс-сенатор решил судиться с Credit Suisse из-за менеджера-мошенника Финансы, 18:49
Daily Mail сообщила о планах ФИФА снизить требования к трансгендерам Спорт, 18:40
Непомнящий сыграл вничью в третьем туре шахматного турнира претендентов Спорт, 18:37

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Бурбулис в день смерти назвал «бредом и утопией» возрождение СССР

Фразу «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно» Бурбилис произнес в ответ на вопрос о его отношении к попыткам России возродить Союз. Сегодня он скончался в возрасте 76 лет
Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник экс-президента Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис незадолго до смерти заявил о невозможности возрождения СССР.

Фразу «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» он произнес в ответ на вопрос журналистов издания Haqqin.az о его отношении к попыткам России возродить Советский Союз.

В этот же день стало известно, что 76-летний экс-госсекретарь умер в одном из отелей Баку. В столицу Азербайджана он приехал для участия в Глобальном Бакинском форуме.

«Авторитет был абсолютно непререкаемым»: чем запомнился Геннадий Бурбулис
Фотогалерея 

По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, бывший госсекретарь «не болел, прекрасно себя чувствовал» и принял участие в форуме. Смерть экс-госсекретаря РСФСР он назвал неожиданной.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991–1992 годах, до этого — должность государственного секретаря РСФСР. Он входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина и был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Бурбулис является автором формулировки «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Геннадий Бурбулис СССР

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Горбачев рассказал, как можно было сохранить СССР
Политика
Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России»
Политика
Экс-советник Горбачева назвал условие продолжения существования СССР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter