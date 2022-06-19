Бурбулис в день смерти назвал «бредом и утопией» возрождение СССР
Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник экс-президента Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис незадолго до смерти заявил о невозможности возрождения СССР.
Фразу «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» он произнес в ответ на вопрос журналистов издания Haqqin.az о его отношении к попыткам России возродить Советский Союз.
В этот же день стало известно, что 76-летний экс-госсекретарь умер в одном из отелей Баку. В столицу Азербайджана он приехал для участия в Глобальном Бакинском форуме.
По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, бывший госсекретарь «не болел, прекрасно себя чувствовал» и принял участие в форуме. Смерть экс-госсекретаря РСФСР он назвал неожиданной.
Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991–1992 годах, до этого — должность государственного секретаря РСФСР. Он входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина и был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Бурбулис является автором формулировки «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».