Бурбулис в день смерти назвал «бредом и утопией» возрождение СССР

Фразу «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно» Бурбилис произнес в ответ на вопрос о его отношении к попыткам России возродить Союз. Сегодня он скончался в возрасте 76 лет

Геннадий Бурбулис (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Бывший государственный секретарь РСФСР, соратник экс-президента Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис незадолго до смерти заявил о невозможности возрождения СССР.

Фразу «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» он произнес в ответ на вопрос журналистов издания Haqqin.az о его отношении к попыткам России возродить Советский Союз.

В этот же день стало известно, что 76-летний экс-госсекретарь умер в одном из отелей Баку. В столицу Азербайджана он приехал для участия в Глобальном Бакинском форуме.

По словам пресс-секретаря Бурбулиса Андрея Маркова, бывший госсекретарь «не болел, прекрасно себя чувствовал» и принял участие в форуме. Смерть экс-госсекретаря РСФСР он назвал неожиданной.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991–1992 годах, до этого — должность государственного секретаря РСФСР. Он входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина и был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Бурбулис является автором формулировки «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».