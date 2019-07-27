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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова
Полиция начала разгонять митингующих на Трубной площади, а также проводить задержания участников акции. Среди них оказались Любовь Соболь и Иван Жданов, которых уже задерживали утром в субботу
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Трубной площади. Об этом сообщают корреспонденты РБК.

Силовики оцепили площадь с двух сторон и стали задерживать тех, кто находился внутри. В общей сложности были задержаны несколько десятков человек. Среди задержанных — корреспондент РБК Владимир Дергачев, которого задержали на Трубной, несмотря на редакционное задание и удостоверение. Вместе с ним в автозаке оказался писатель Виктор Шендерович.

Полиция через громкоговорители требует покинуть Трубную площадь. Полицейские заявляют, что в случае участия в акции они не могут гарантировать безопасность ее участникам. При этом площадь окружена двойным кольцом бойцов ОМОНа, и выйти с нее невозможно.

На Трубной задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и юриста ФБК Любовь Соболь. Наряду с другими кандидатами от оппозиции они не были допущены до выборов в Мосгордуму: в городском избиркоме заявили, что нашли превышение допустимого процента брака в поданных за них подписях и другие нарушения в документах.

«Только что меня задержали. Я выходила на Трубной, я зашла на площадь, и здесь сотрудники полиции осуществляют свои незаконные действия, задерживают людей, которые абсолютно мирно стоят. Я сейчас в автозаке, пока никуда не везут», — сообщила РБК Любовь Соболь. «Да, на Трубной [задержали]. Никакого смысла в этом не было, люди мирно стояли. Я сейчас в автозаке», — заявил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Утром Соболь и Жданова уже задерживали. Юриста ФБК задержали, когда она выходила из такси, чтобы принять участие в акции. Позднее суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. за призывы к участию в несогласованной акции в Новопушкинском сквере, которая прошла 14 июля.

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Несогласованная акция в поддержку не допущенных на выборы в Мосгордуму кандидатов началась в 14:00. Протестующие собрались возле здания мэрии. Затем они заняли несколько близлежащих улиц и переулков, после чего полицейские начали задерживать участников акции. Правоохранители расчистили Тверскую и примыкающие к ней переулки. Вслед за этим протестующие разделились на несколько групп и выдвинулись в сторону Чистых прудов и Лубянки. Дойдя до Трубной площади, часть митингующих направились к Садовому кольцу, где на время перекрыли движение транспорта. К 20:30 полицейские задержали 835 человек, сообщает «ОВД-Инфо». В полиции днем говорили о 295 задержанных.

Авторы: Екатерина Костина, Михаил Юшков, Александр Атасунцев, Владимир Дергачев
Теги: митинг, задержания, акция протеста, центр Москвы
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