В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова

В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова

Полиция начала разгонять митингующих на Трубной площади, а также проводить задержания участников акции. Среди них оказались Любовь Соболь и Иван Жданов, которых уже задерживали утром в субботу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять участников акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Трубной площади. Об этом сообщают корреспонденты РБК.

Силовики оцепили площадь с двух сторон и стали задерживать тех, кто находился внутри. В общей сложности были задержаны несколько десятков человек. Среди задержанных — корреспондент РБК Владимир Дергачев, которого задержали на Трубной, несмотря на редакционное задание и удостоверение. Вместе с ним в автозаке оказался писатель Виктор Шендерович.

Полиция через громкоговорители требует покинуть Трубную площадь. Полицейские заявляют, что в случае участия в акции они не могут гарантировать безопасность ее участникам. При этом площадь окружена двойным кольцом бойцов ОМОНа, и выйти с нее невозможно.

На Трубной задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и юриста ФБК Любовь Соболь. Наряду с другими кандидатами от оппозиции они не были допущены до выборов в Мосгордуму: в городском избиркоме заявили, что нашли превышение допустимого процента брака в поданных за них подписях и другие нарушения в документах.