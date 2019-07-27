В Москве на Трубной площади задержали Илью Яшина

Сотрудники полиции задержали председателя Красносельского Совета депутатов Илью Яшина, который приехал на Трубную площадь, где собрались участники несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом он написал в Twitter.

«Меня задержали на отходе с Трубной площади. Сейчас в автозаке», — написал он, добавив, что с ним в автозаке находятся семь человек.

Днем Яшина доставили в Троицкий суд Москвы. Позже, как сообщал депутат, его отпустили, так как «в деле много неустановленных обстоятельств», по словам судьи. Кроме Яшина выпустили задержанных ранее незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Ивана Жданова.

Несогласованная акция в Москве началась в 14:00. За несколько часов до этого начались задержания. По официальным данным МВД, задержали 1074 человека.