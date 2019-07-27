У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

У мэрии началась акция против недопуска оппозиции к выборам в Мосгордуму

В центре Москвы началась несогласованная властями акция, участники которой добиваются допуска независимых кандидатов к выборам в столичный парламент. Мероприятие проходит без лидеров оппозиции — их ранее задержали или арестовали

Фото: Андрей Любимов / РБК

У здания мэрии на Тверской улице началась акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Московскую городскую думу. Еще до этого в центре столицы начались задержания ее участников — в автозаках оказалось несколько десятков человек.

Корреспондент РБК сообщал о нескольких десятках задержанных. По данным «ОВД-Инфо», их число достигло 140 человек.

Мероприятие проходит без большинства лидеров оппозиционных сил — еще до начала мероприятия в субботу они были задержаны. В частности, о своем задержании сообщил президент Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Задержали и Дмитрия Гудкова — его отвезли в ОВД «Коптево», а также не допущенную к выборам Юлию Галямину — она сообщила РБК, что ее везут в ОВД «Хорошево-Мневники».

Задержан и председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин — как написал его адвокат Вадим Прохоров в Facebook, его клиента доставили в Троицкий районный суд в Новой Москве; в пресс-службе суда РБК сообщили, что дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП в отношении Яшина уже началось. Основатель ФБК Алексей Навальный находится под административным арестом — 24 июля его приговорили к 30 суткам содержания под стражей за призыв к участию в несанкционированной акции 27 июля.