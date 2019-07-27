В Москве на митинге у мэрии начались задержания

В Москве на митинге у мэрии начались задержания

У мэрии днем 27 июля должна пройти несанкционированая акция в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Задержания начались до начала мероприятия

Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных достигло 26 человек. О задержании нескольких десятков человек также сообщил ТАСС.

Первые задержания начались еще до старта митинга. Один из задержанных, Константин Коновалов, заявил, что вышел на пробежку у мэрии, и остановился, чтобы сфотографировать автозаки, когда его задержали и посадили в один из них.

Другой из задержанных, Максим Карташов, сообщил, что он катался на скейтборде у мэрии и также фотографировал автозаки, когда его задержали. По его словам, он приехал для участия в митинге из Сочи.

«У меня такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.