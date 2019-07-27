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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В Москве на митинге у мэрии начались задержания
У мэрии днем 27 июля должна пройти несанкционированая акция в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. Задержания начались до начала мероприятия

Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных достигло 26 человек. О задержании нескольких десятков человек также сообщил ТАСС.

Первые задержания начались еще до старта митинга. Один из задержанных, Константин Коновалов, заявил, что вышел на пробежку у мэрии, и остановился, чтобы сфотографировать автозаки, когда его задержали и посадили в один из них.

Другой из задержанных, Максим Карташов, сообщил, что он катался на скейтборде у мэрии и также фотографировал автозаки, когда его задержали. По его словам, он приехал для участия в митинге из Сочи.

«У меня такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Митинг, который проходит 27 июля у мэрии, был задумана как акция в поддержку независимых политиков, которых Мосгоризбирком отказался допустить к участию в осенних выборах в Мосгордуму. Эта акция не была согласована властями — столичная полиция и мэр Москвы Сергей Собянин ранее выступили с призывами воздержаться от посещения мероприятия.

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«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — говорится в заявлении Собянина в Twitter. Он также призвал решать любые правовые вопросы «в установленном порядке».

Ранее в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг.

После несогласованной акции 14 июля СК открыл дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Речь идет о давлении неустановленных лиц на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий, заявил представитель СК. У ряда кандидатов дома и в избирательных штабах прошли обыски.

Материал дополняется.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина
Теги: задержания, митинг, мэрия
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