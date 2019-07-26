В Мосгорсуд направили 29 исков из-за регистрации на выборах

В Мосгорсуд направили 29 исков из-за регистрации на выборах

Мосгорсуд получил 29 исковых заявлений, оспаривающих решения окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома по выборам в Мосгордуму, заявила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она добавила, что предметы иска самые разные: «оспаривают решения в регистрации кандидата, оспаривают решения об отказе в регистрации и так далее». По ее словам, было удовлетворено одно исковое заявление в отношении Шевченко Юрия Владимировича.

«Суд отказал в исках семи заявителям, оспаривавшим решения избиркомов. Кроме того, по трем было прекращено производство (в том числе есть случаи отказа самого истца от иска). Отказались от исков Иван Ульянченко и Валерий Даниловцев. Один иск возвращен. Еще по одному — отказано в принятии», — рассказала Солопова.

По остальным назначены судебные заседания или подготовка к судебному разбирательству, уточнила пресс-секретарь Мосгорсуда.