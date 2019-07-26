Прокуратура сообщила об административных делах против 15 оппозиционеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,12 -0,12 EUR Бирж. 70,25 -0,18 Brent 63,84 +0,30% USD Нал. 63,54 62,74 EUR Нал. 70,84 69,94 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1134 -0,0006 BTC/USD Бирж. 9 785,90 -100,97 IMOEX 2 716,10 +0,56% RTSI 1 355,66 +0,65% DJIA 27 140,98 -0,47% Nasdaq 8 238,54 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Alphabet $1 385 (+12,33%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+8,94%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Alphabet $1 385 (+12,33%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+8,94%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 13:15
Nord Stream 2 AG потребовала от суда ЕС прекратить дискриминацию Бизнес, 13:46 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 13:38 Банк России понизил ключевую ставку: как это повлияет на курс рубля Quote, 13:30 ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку Финансы, 13:30 Верховный суд изложил свою позицию по начислению налога на недвижимость Бизнес, 13:28 Прокуратура сообщила об административных делах против 15 оппозиционеров Политика, 13:20 Простая алхимия: как выпустить свою криптовалюту Крипто, 13:07 Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс. Технологии и медиа, 13:04 Польша решила пригласить Путина на 75-ю годовщину освобождения Освенцима Политика, 13:01 Планшет, пила, проектор: какую технику взять с собой на пикник Стиль, 12:57 На канале имени Москвы столкнулись два теплохода Общество, 12:57 Киев обвинил Россию в применении «зеленого луча» против моряков на Азове Политика, 12:55 СМИ узнали об идее Москвы заключить с Киевом краткосрочную сделку по газу Бизнес, 12:53 Базовые правила: как обезопасить себя от гепатита РБК и Philips, 12:53
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Прокуратура сообщила об административных делах против 15 оппозиционеров

Против 15 организаторов несогласованной акции протеста 14 июля ведется административное расследование, сообщает прокуратура Москвы. Ведомство предупреждает об ответственности за участие в следующем несанкционированном протесте, который должен пройти 27 июля.

Митинг 14 июля прошел у Мосгоризбиркома и был посвящен отказу в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В числе организаторов акции, утверждает прокуратура, были Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

«[Они] ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование», — заявили в ведомстве.

Прокуратура вновь вынесла им предостережения о недопустимости нарушения закона. В ведомстве напомнили, что митинг у мэрии 27 июля также не согласован.

Политика
Как выборы в Мосгордуму пошли по сценарию «болотного дела»

14 июля в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Тогда задержали 25 участников акции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 141 УК о воспрепятствовании работе избиркомов. 24 июля у некоторых незарегистрированных выдвиженцев прошли обыски.

Теги: Административные правонарушения, оппозиция, прокуратура Москвы ..., акция протеста
Материалы по теме
В Мосгорсуд направили 29 исков из-за регистрации на выборах
Политика
Как выборы в Мосгордуму пошли по сценарию «болотного дела»
Политика
Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter