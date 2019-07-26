Прокуратура сообщила об административных делах против 15 оппозиционеров

Прокуратура сообщила об административных делах против 15 оппозиционеров

Против 15 организаторов несогласованной акции протеста 14 июля ведется административное расследование, сообщает прокуратура Москвы. Ведомство предупреждает об ответственности за участие в следующем несанкционированном протесте, который должен пройти 27 июля.

Митинг 14 июля прошел у Мосгоризбиркома и был посвящен отказу в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В числе организаторов акции, утверждает прокуратура, были Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

«[Они] ранее предостерегались органами прокуратуры о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного несогласованного мероприятия 14 июля 2019 года, однако предостережения проигнорировали, в связи с чем в отношении указанных лиц проводится административное расследование», — заявили в ведомстве.

Прокуратура вновь вынесла им предостережения о недопустимости нарушения закона. В ведомстве напомнили, что митинг у мэрии 27 июля также не согласован.