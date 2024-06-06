Путин провел переговоры с президентом Боливии на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.
Лидер Боливии был приглашен в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его встреча с Путиным проходит в Константиновском дворце.
Среди тем, которые обсудят главы и делегации двух стран, — текущее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международные вопросы.
Луис Арсе также примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня, где будет выступать российский президент.
На полях форума Путин также планировал провести рабочие встречи с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, лидером Республики Сербской Милорадом Додиком и с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.