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Политика ,  
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В Боливии генерал устроил попытку госпереворота

Генерал, которого отправили в отставку с поста командующего армией Боливии, стянул военных на площадь перед домом правительства и заявил о намерении «вернуть родину»

В Боливии генерал устроил попытку госпереворота
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Боливийские военные в фактической столице республики Ла-Пас заняли площадь Мурильо, где находится правительственный Дворец Кемадо, сообщает El Deber. Как пишет Vision360, несколько вооруженных людей зашли в здание после того, как на его территорию заехала бронемашина.

Бывший президент страны Эво Моралес (2006-2019) обвинил генерала Хуана Хосе Суньигу в попытке организовать военный переворот, пообещав, что «мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей». Генерала накануне отправили в отставку с должности командующего армией из-за критики в адрес Моралеса.

Действующий президент Луис Арсе осудил появление военных у штаб-квартиры правительства и призвал их уважать демократию.

В Боливии генерал устроил попытку госпереворота

Суньига, выступая на площади Мурильо, заявил, что стянул войска к зданию, чтобы «вернуть нашу родину». «Хватит грабить нашу страну, хватит унижать военных. Мы пришли выразить свое недовольство», — сказал он, обращаясь к властям. Генерал сказал также, что армия хочет формирования нового кабинета министров, а на вопрос, признает ли он власть Луиса Арсе, ответил: «На данный момент». По словам Суньиги, военные координировали свои действия с полицейскими.

Позднее, как пишет El Deber, к нему вышел Арсе и они поговорили.

Глава МВД Боливии Эдуардо дель Кастильо осудил действия военных, а министр иностранных дел Селинда Соса призвала международное сообщество поддержать правительство Арсе. С аналогичным призывом выступила руководитель администрации президента Мария Нела Прада.

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С осуждением происходящего в Боливии выступили лидеры стран — членов Организации американских государств, в том числе Чили и Гондураса, пишет AP. Поддержку в адрес Луиса Арсе выразили также президенты Кубы и Эквадора.

В прошлом августе Боливия уведомила БРИКС о желании присоединиться к объединению. В организацию изначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, а в 2010 году к ней присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года в БРИКС входят еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В российском МИДе заявили, что пока организация «взяла паузу» по вопросу вступления новых членов.

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Теги
Боливия генерал Эво Моралес военный переворот
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