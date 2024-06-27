Устроивший попытку переворота в Боливии генерал назвал свои требования

Бывший командующий армией Боливии, стянувший военных к зданию правительства, требует освобождения политзаключенных, смены кабмина и «реформирования демократии». Президент на фоне попытки переворота сменил военное руководство

Фото: Claudia Morales / Reuters

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, которого отправили в отставку с должности командующего Вооруженных сил, заявил, что устроил попытку переворота с целью освободить политических заключенных и «реформировать демократию», передает Los Tiempos.

«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключен в тюрьму за выполнение приказа», — сказал Суньига.

В частности, он требует освобождения губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, проходящего в качестве подозреваемого по делу о госперевороте в 2019 году (тогда в отставку с поста президента подал Эво Моралес на фоне массовых протестов) и бывшего временного президента страны Жанин Аньес, которая получила 10 лет тюрьмы по тому же делу.

При этом сама Аньес осудила действия Суньиги, заявив, что они нарушают конституционный порядок. «Боливийцы защищают демократию», — написала она в X.

Суньига днем 26 июня стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью в Ла-Пасе, где находится правительственный дворец, и заявил, что намерен «вернуть Родину» и поменять состав кабмина. Действующие власти он обвинил в разграблении страны и «унижении военных». Президент Луис Арсе приказал Суньиге вернуть людей в казармы, но тот не подчинился.

Арсе в обращении к гражданам призвал их «мобилизоваться ради защиты демократии». Он сменил военное руководство и назначил новым командующим армии Хосе Уилсона Санчеса. Тот приказал военным на площади разойтись.

Организация американских государств, президенты Чили, Гондураса и других стран выразили поддержку Арсе.

Население Боливии — 12 млн человек. В стране в последние месяцы усиливаются протесты по поводу резкого спада экономики, а недавно в правящей левой партии «Движение к социализму» произошел раскол между основателем, бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства.