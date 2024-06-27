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Политика ,  
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Устроивший попытку переворота в Боливии генерал назвал свои требования

Устроивший попытку переворота в Боливии потребовал отпустить политзаключенных
Бывший командующий армией Боливии, стянувший военных к зданию правительства, требует освобождения политзаключенных, смены кабмина и «реформирования демократии». Президент на фоне попытки переворота сменил военное руководство
Фото: Claudia Morales / Reuters
Фото: Claudia Morales / Reuters

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, которого отправили в отставку с должности командующего Вооруженных сил, заявил, что устроил попытку переворота с целью освободить политических заключенных и «реформировать демократию», передает Los Tiempos.

«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключен в тюрьму за выполнение приказа», — сказал Суньига.

В частности, он требует освобождения губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, проходящего в качестве подозреваемого по делу о госперевороте в 2019 году (тогда в отставку с поста президента подал Эво Моралес на фоне массовых протестов) и бывшего временного президента страны Жанин Аньес, которая получила 10 лет тюрьмы по тому же делу.

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Фото:Reuters

При этом сама Аньес осудила действия Суньиги, заявив, что они нарушают конституционный порядок. «Боливийцы защищают демократию», — написала она в X.

Суньига днем 26 июня стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью в Ла-Пасе, где находится правительственный дворец, и заявил, что намерен «вернуть Родину» и поменять состав кабмина. Действующие власти он обвинил в разграблении страны и «унижении военных». Президент Луис Арсе приказал Суньиге вернуть людей в казармы, но тот не подчинился.

Арсе в обращении к гражданам призвал их «мобилизоваться ради защиты демократии». Он сменил военное руководство и назначил новым командующим армии Хосе Уилсона Санчеса. Тот приказал военным на площади разойтись.

Организация американских государств, президенты Чили, Гондураса и других стран выразили поддержку Арсе.

Население Боливии — 12 млн человек. В стране в последние месяцы усиливаются протесты по поводу резкого спада экономики, а недавно в правящей левой партии «Движение к социализму» произошел раскол между основателем, бывшим президентом Эво Моралесом и действующим главой государства.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Боливия государственный переворот военный переворот
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