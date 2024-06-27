МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии
Россия осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от возможного иностранного вмешательства, говорится в заявлении МИД России, которое опубликовано на сайте ведомства.
«Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия», — говорится заявлении.
МИД также выразил предостережение в отношении возможных попыток «деструктивного» вмешательства других стран во внутренние дела Боливии, так как это «не раз приводило к трагическим последствиям для ряда стран и народов».
Кроме того, МИД России назвал Боливию надежным стратегическим партнером страны, а также выразил свою солидарность с южноамериканским государством.
Попытка госпереворота в Боливии произошел днем 26 июня. Его устроил бывший боливийский генерал Хуан Хосе Суньигу, он стянул военных и бронетехнику на площадь Мурилью в Ла-Пасе и пытался захватить дворец правительства.
Генерал тогда заявил, что намерен «вернуть Родину», поменять состав кабмина и добиться освобождения политзаключенных, а действующие власти он обвинил в разграблении страны.
Президент Боливии Луис Арсе обратился к гражданам с призывом выступить в защиту демократии и сменил военное руководство.
Новый командующий армией призвал военных разойтись. После этого Суньига покинул площадь вместе со своими сторонниками, уехав на бронетехнике.
Позже власти Боливии задержали двоих командиров несостоявшегося государственного переворота — генерала Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора.
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