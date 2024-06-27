Таран ворот, генерал в наручниках: кадры попытки переворота в Боливии

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В Боливии генерал Хуан Хосе Суньига, которого уволили из рядов армии, накануне попытался устроить государственный переворот. Во время него военные пошли на штурм правительственного дворца на площади Мурилью в Ла-Пасе, и он заявил, что намерен «вернуть Родину» и поменять состав кабмина. Штурм продлился считаные часы — вскоре его задержали.