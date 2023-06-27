Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие

Бойцы ЧВК «Вагнер» (Фото: Reuters)

Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут охранять ядерное оружие, поступившее в Белоруссию из России, сказал белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Никакой «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что большая часть ядерного оружия уже завезли в Белоруссию. «Охраняют россияне и белорусы», — добавил президент. Он пояснил, что у Минска такого опыта нет, поэтому обслуживают оружие россияне, а белорусы помогают им в этом.

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