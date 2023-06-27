Хинштейн заявил об отсутствии планов передать Росгвардии технику ЧВК

Хинштейн заявил, что решение дать Росгвардии тяжелую технику приняли еще в начале года. Минобороны ранее объявило, что технику ЧВК получат Вооруженные силы

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Вопрос передачи военной техники ЧВК «Вагнер» Росгвардии не обсуждается, ведомство будет закупать технику в рамках гособоронзаказа, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он написал, что уточнил информацию у «коллег из Росгвардии». В 2016–2018 годах Хинштейн был советником директора Росгвардии.

По словам Хинштейна, решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом Владимиром Путиным еще в начале года и «не связано с последними событиями». Заявки на вооружение Росгвардия направила в Минпромторг, Минфин и другие ведомства весной, уточнил он.

«То, что произошло в конце недели, наглядно подтвердило правильность принятого решения и, надеюсь, ускорит его реализацию. Для воюющего ведомства, каковым является сегодня Росгвардия, наличие тяжелой техники — вопрос наиважнейший», — считает Хинштейн.

О том, что Росгвардия получит тяжелую военную технику, рассказал глава ведомства Виктор Золотов 27 июня. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования», — сказал он. В тот же день Минобороны сообщило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать военную технику вооруженным силам.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев, а утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в Москву. Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией.

Вечером 24 июня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против бизнесмена по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам Пригожин сможет уехать в Белоруссию.

Лукашенко 27 июня заявил о прибытии бизнесмена в страну. ФСБ в тот же день сообщила о закрытии дела о мятеже.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что пока судьба «Вагнера» неясна, но после действий ЧВК 23–24 июня изменится его внутренняя структура, численность, обеспеченность, подчиненность. По его словам, в Госдуме начали работу над законом о регулировании деятельности частных военных компаний в России.