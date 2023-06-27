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Росгвардии после событий с ЧВК «Вагнер» передадут танки

Глава Росгвардии Виктор Золотов: Росгвардии передадут тяжелое вооружение и танки
Росгвардия получит тяжелое вооружение, в том числе дальнобойное, и танки, заявил ее глава Виктор Золотов. Он подчеркнул, что ведомство готово к подавлению новых провокаций
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На вооружение Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов, передает «Интерфакс».

«У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования», — сказал Золотов журналистам.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Росгвардии назвал великолепной работу спецслужб во время попытки мятежа.

«Весь личный состав стоял насмерть. Весь личный состав Росгвардии, весь силовой блок великолепно работал — четко, слаженно и грамотно», — заявил он.

По его словам, ведомство действовало совместно с ФСБ, МВД и МЧС, которые продемонстрировали «слаженную работу». Золотов также уточнил, что сам он также был постоянно на связи с президентом, которого постоянно информировали обо всех этапах работы. Также, по его словам, спецслужбы знали о том, что готовится мятеж. По «информации из стана Пригожина», датами для активных действий информаторы называли 22-25 июня.

Он также подчеркнул, что «взять Москву» ЧВК «Вагнера» не смогла бы, а «любые провокации» в столице были бы подавлены. Отвечая на вопрос о том, что не опасается ли он новых провокаций, глава Росгвардии заявил, что его ведомство постоянно готовится к ним, и что такие попытки будут подавлены.

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В ночь с 23 на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловому лагерю, а также заявил, что эти действия без ответа не останутся. К утру 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Пригожин объявил, что колонны тяжелой техники «Вагнера» направились на север, в сторону Москвы.

Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Президент России Владимир Путин счел действия Пригожина предательством и заявил, что организаторы событий понесут ответственность. ФСБ завела против Пригожина дело о вооруженном мятеже.

Вечером 24 июня Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным. По его словам, основатель ЧВК «Вагнер» согласился остановить движение своих бойцов в сторону Москвы, а взамен получил гарантии безопасности. Вскоре Пригожин подтвердил, что колонны «Вагнера» развернулись и бойцы ЧВК отправились в свои полевые лагеря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что основателю «Вагнера» пообещали, что он сможет выехать в Белоруссию.

Позднее президент России сообщил, что самих вагнеровцев также не будут преследовать. По его словам, у них есть выбор: продолжить службу России и подписать контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным либо «уйти в Белоруссию». Он также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

27 июня ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже. Минобороны после этого сообщило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Виктор Золотов Росгвардия
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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