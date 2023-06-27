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Лукашенко призвал «никого сейчас не сажать» после событий с ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: «Не надо никого сейчас сажать»
Надо «остыть» и «перевернуть эту страницу», а также сделать выводы и быть внимательнее к таким «военным коллективам», как ЧВК «Вагнер», считает президент Белоруссии
Женщина проходит мимо бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; в Ростове-на-Дону
Женщина проходит мимо бойцов ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к россиянам в связи с действиями ЧВК «Вагнер» на юге России 24 июня, которые президент России Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом», и заявил, что сейчас не надо никого сажать и «не надо никого расстреливать», передает БелТА.

«Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать», — отметил Лукашенко.

Главным президент Белоруссии назвал «вывод и уроки» из произошедшего. «Нам надо быть внимательнее к таким военным коллективам, если мы их породили, как, допустим, ЧВК «Вагнер» и другие. И нам надо вовремя реагировать на их просьбы и запросы. Вовремя встречаться. Их тоже надо ориентировать и поддерживать. Это большой урок», — сказал он.

Лукашенко ранее подробно рассказал о том, как участвовал в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер» в России. По его словам, он сначала беседовал с президентом Владимиром Путиным, а позже при содействии директора ФСБ Александра Бортникова и замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова созвонился с основателем частной военной компании Евгением Пригожиным.

Результатом переговоров стали разворот сил ЧВК «Вагнер», их отказ идти на Москву, прекращение уголовного дела против Пригожина и его отъезд в Белоруссию. Бойцам частной военной компании Путин позже предложил несколько вариантов, в том числе заключение контракта с Минобороны, либо отъезд в Белоруссию.

Те из них, кто переедет, смогут поделиться опытом с белорусскими военными, говорил Лукашенко. В то же время он исключал участие сил ЧВК «Вагнер» в охране ядерного оружия и открытие пунктов набора в частную военную компанию.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

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