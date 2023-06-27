Лукашенко назвал «порой незаслуженной» критику Шойгу

Шойгу в своей работе «немало сделал», заявил Лукашенко. «То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», — добавил он

Критика в адрес министра обороны России Сергея Шойгу бывает незаслуженной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, министр упоминался в их разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным утром 24 июня во время событий, которые президент России Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом».

«Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — цитирует его «Белта».

По словам Лукашенко, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин не раз общался с российским коллегой, и Шойгу в своей работе «немало сделал». «То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», — добавил президент Белоруссии.

Вечером 23 июня Пригожин, ранее выступавший с критикой Министерства обороны, обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло заявление бизнесмена, назвав его провокацией.

Утром 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону, а также опубликовал видео из штаба Южного военного округа с кадрами, где он общается с замминистра обороны Юнусом-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. На ролике видно, что Пригожин ведет переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В 11 утра субботы, после беседы с президентом Владимиром Путиным, Лукашенко, по его словам, дозвонился до основателя ЧВК «Вагнер».

«Женя, никто тебе ни Шойгу, ни [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации», — привел Лукашенко слова, сказанные Пригожину, по телефону во время их переговоров 24 июня.

В Кремле заявляли, что кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались. Шойгу не делал публичных заявлений по поводу событий с ЧВК «Вагнер». Министр 27 июня приехал в Кремль, где в ходе обращения к военным и силовикам Путин заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну».

Дело, заведенное против Пригожина о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), ФСБ прекратила. В Кремле до этого говорили, что основатель ЧВК «Вагнер» сможет выехать в Белоруссию. Приезд туда Пригожина подтвердил Лукашенко.