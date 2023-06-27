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Лукашенко назвал «порой незаслуженной» критику Шойгу

Президент Белоруссии Лукашенко: «Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют»
Шойгу в своей работе «немало сделал», заявил Лукашенко. «То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», — добавил он

Критика в адрес министра обороны России Сергея Шойгу бывает незаслуженной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, министр упоминался в их разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным утром 24 июня во время событий, которые президент России Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом».

«Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — цитирует его «Белта».

По словам Лукашенко, глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин не раз общался с российским коллегой, и Шойгу в своей работе «немало сделал». «То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», — добавил президент Белоруссии.

Вечером 23 июня Пригожин, ранее выступавший с критикой Министерства обороны, обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло заявление бизнесмена, назвав его провокацией.

Утром 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону, а также опубликовал видео из штаба Южного военного округа с кадрами, где он общается с замминистра обороны Юнусом-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. На ролике видно, что Пригожин ведет переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

В 11 утра субботы, после беседы с президентом Владимиром Путиным, Лукашенко, по его словам, дозвонился до основателя ЧВК «Вагнер».

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«Женя, никто тебе ни Шойгу, ни [начальника Генштаба Валерия] Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации», — привел Лукашенко слова, сказанные Пригожину, по телефону во время их переговоров 24 июня.

В Кремле заявляли, что кадровые перестановки в Министерстве обороны во время переговоров с Пригожиным не обсуждались. Шойгу не делал публичных заявлений по поводу событий с ЧВК «Вагнер». Министр 27 июня приехал в Кремль, где в ходе обращения к военным и силовикам Путин заявил, что они «фактически остановили гражданскую войну».

Дело, заведенное против Пригожина о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), ФСБ прекратила. В Кремле до этого говорили, что основатель ЧВК «Вагнер» сможет выехать в Белоруссию. Приезд туда Пригожина подтвердил Лукашенко.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Лукашенко Сергей Шойгу ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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