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Лукашенко сообщил о совете Путину не торопиться «мочить» ЧВК «Вагнер»

Лукашенко рассказал о совете Путину не торопиться «мочить» ЧВК «Вагнер»
Как заявил Лукашенко, в организации переговоров участвовали директор ФСБ Александр Бортников и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Связаться с Пригожиным белорусскому президенту удалось к 11 утра 24 июня, сказал он

Лукашенко сообщил о совете Путину не торопиться «мочить» ЧВК «Вагнер»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации с ЧВК «Вагнер» 24 июня, которую российские власти назвали «вооруженным мятежом».

Лукашенко заявил, что «тревожную информацию» о событиях в России он начал получать утром 24 июня, в 08:00. По его словам, он понял, что опасность представляет не сама ситуация, а ее возможные последствия. Президент Белоруссии сообщил, что с Путиным созвонился после его телеобращения в 10 утра по Москве.

«Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его, на что он мне сказал: «Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет», — цитирует Лукашенко «Белта».

По словам президента Белоруссии, он сам изъявил желание связаться с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и попросил его телефон. Это, по словам Лукашенко, было в 11:00 по Москве.

«Говорю: «Как с ним связаться? Дай телефон». Он [президент России Владимир Путин] говорит: «Скорее всего, у ФСБ есть телефон». Мы уточнили», — рассказал Лукашенко, добавив, что середине дня были установлены три канала связи с Ростовом-на-Дону.

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Как сообщил Лукашенко, в организации переговоров участвовали директор ФСБ Александр Бортников и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров (последний лично встречался с Пригожиным утром 24 июня). Президент Белоруссии, по его словам, смог поговорить основателем ЧВК «Вагнер» в 11:00 утра.

Пригожин, по словам Лукашенко, сообщил ему о планах идти на Москву. «Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте», — сообщил президент Белоруссии.

По его словам, он долго убеждал Пригожина и в конце сказал, что будет защищать Москву «как в 41-м». «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву», — привел Лукашенко свои слова, сказанные Пригожину в телефонном разговоре.

Переговоры Лукашенко и Пригожина ранее подтверждали в Кремле, Путин благодарил президента Белоруссии за содействие в урегулировании ситуации. В то же время он отмечал, что «фактически остановить гражданскую войну» позволили действия российских военные и сотрудников силовых ведомств.

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Александр Лукашенко

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