В ответ на помощь, которую Европа предоставляет Киеву, украинские власти ущемляют права венгров в стране. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш во время церемонии вручения дипломов студентам из Трансильвании и Закарпатья, передает Hirado.ru.

Гуйяш заявил, что такие действия «не есть дорога в Европу». «Венгрия солидарна с Закарпатьем, а также солидарна с Украиной, которая подверглась нападению со стороны России, что нарушает международное право», — отметил при этом представитель Орбана.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Согласно переписи 2001 года, в Закарпатской области жило около 150 тыс. венгров. В 2018 году газета Magyar Hang со ссылкой на исследование Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II и Национального института политических исследований сообщила, что их количество в регионе уменьшилось на 21 тыс. и составляет примерно 131 тыс. человек.

Центром венгерской культуры на Украине считается город Берегово. В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил силу. В Будапеште считают, что Украина притесняет этнических венгров и другие меньшинства.

Глава МИД Венгрии Петр Сийяртов говорил в марте, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Сийярто назвал неприемлемым факт, что, в то время как более 1300 школ и детских садов в Венгрии приняли детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия из-за новых украинских законов.