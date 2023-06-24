ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» задержать Пригожина

Спецслужба назвала заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» призывами к началу вооруженного гражданского конфликта и призвала не выполнять преступные приказы. Против него возбуждено дело «по факту организации мятежа»

Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта, заявили в Центре общественной информации ФСБ.

В ФСБ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы и принять меры по задержанию Пригожина. «Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — говорится в сообщении.

К бойцам ЧВК обратился также генерал армии Сергей Суровикин, видео опубликовал военкор Андрей Руденко. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — сказал он.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа» (ст. 279 УК). Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что говорится в статье 279 УК:



«Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».



По меньшей мере с 2016 года по этой статье не было вынесено ни одного приговора. В 2013 году по этой статье был вынесен приговор отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. (ч.1 ст. 30, ст. 279, ч.1 ст. 205-1 УК РФ, приготовление к организации вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя РФ, а также склонение к совершению вооруженного мятежа).

Вечером основатель ЧВК «Вагнер» заявил о ракетном ударе по лагерям ЧВК и обвинил «военное руководство». Минобороны его слова назвало провокацией. После этого ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу, однако статья не уточнялась. Пресс-служба Пригожина позднее распространила его заявление, в котором говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», заявили в Кремле, добавив, что «необходимые меры принимаются».