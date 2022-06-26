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Война санкций ,  
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Калининградский губернатор заявил, что ЕК «облажалась» в вопросе транзита

По словам Антона Алиханова, ЕК сама запуталась в своих санкциях: «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». Бюрократов там «больше, чем в кошмарах Франца Кафки», отметил он

ЕК сама запуталась в своих санкциях и «облажалась», считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Ладно. Калининградский транзит нами оплачивается, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. Еврокомиссия просто запуталась», — написал Алиханов в Telegram.

В пример он привел требование России платить за газ в рублях, что «они тихо <...> разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали».

По мнению губернатора, бюрократов в Еврокомиссии «больше, чем в кошмарах Франца Кафки».

ЕК подготовила разрешающий России перевозку грузов в Калининград документ
Политика
Калининград

Алиханов заверил в избытке морских мощностей на Балтике: доставлять грузы по морю «есть на чем». «Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», — убежден он.

Ранее калининградский губернатор заявлял, что в ЕС, одобряя санкции, «забыли и не имели в виду ничего изначально относительно Калининграда». После напоминаний Брюссель предусмотрел оговорку, касающуюся транзита. «А потом Еврокомиссия дала Литве разъяснения относительно четырех первых пакетов. Но она туманная и может трактоваться по-разному», — говорил он.

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Президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что ЕК даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня.

В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным и «нарушением всего и вся». Москва рассматривает различные варианты мер, сказали там. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил, что они окажут серьезное влияние на население Литвы.

Литва, запретив сухопутный транзит между Калининградской областью и остальной Россией, руководствовалась санкциями Евросоюза, речи о блокаде регионе не идет, заверил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Антон Алиханов Калинградская область транзит Литва

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