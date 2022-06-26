Калининградский губернатор заявил, что ЕК «облажалась» в вопросе транзита
ЕК сама запуталась в своих санкциях и «облажалась», считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Ладно. Калининградский транзит нами оплачивается, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. Еврокомиссия просто запуталась», — написал Алиханов в Telegram.
В пример он привел требование России платить за газ в рублях, что «они тихо <...> разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали».
По мнению губернатора, бюрократов в Еврокомиссии «больше, чем в кошмарах Франца Кафки».
Алиханов заверил в избытке морских мощностей на Балтике: доставлять грузы по морю «есть на чем». «Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», — убежден он.
Ранее калининградский губернатор заявлял, что в ЕС, одобряя санкции, «забыли и не имели в виду ничего изначально относительно Калининграда». После напоминаний Брюссель предусмотрел оговорку, касающуюся транзита. «А потом Еврокомиссия дала Литве разъяснения относительно четырех первых пакетов. Но она туманная и может трактоваться по-разному», — говорил он.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что ЕК даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня.
В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным и «нарушением всего и вся». Москва рассматривает различные варианты мер, сказали там. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил, что они окажут серьезное влияние на население Литвы.
Литва, запретив сухопутный транзит между Калининградской областью и остальной Россией, руководствовалась санкциями Евросоюза, речи о блокаде регионе не идет, заверил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.