Калининградский губернатор заявил, что ЕК «облажалась» в вопросе транзита

По словам Антона Алиханова, ЕК сама запуталась в своих санкциях: «в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали». Бюрократов там «больше, чем в кошмарах Франца Кафки», отметил он

ЕК сама запуталась в своих санкциях и «облажалась», считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Ладно. Калининградский транзит нами оплачивается, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. Еврокомиссия просто запуталась», — написал Алиханов в Telegram.

В пример он привел требование России платить за газ в рублях, что «они тихо <...> разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали».

По мнению губернатора, бюрократов в Еврокомиссии «больше, чем в кошмарах Франца Кафки».

Алиханов заверил в избытке морских мощностей на Балтике: доставлять грузы по морю «есть на чем». «Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна», — убежден он.

Ранее калининградский губернатор заявлял, что в ЕС, одобряя санкции, «забыли и не имели в виду ничего изначально относительно Калининграда». После напоминаний Брюссель предусмотрел оговорку, касающуюся транзита. «А потом Еврокомиссия дала Литве разъяснения относительно четырех первых пакетов. Но она туманная и может трактоваться по-разному», — говорил он.

Читайте на РБК Pro Pro Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Инструкции Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции Pro Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Инструкции

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что ЕК даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснив эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня.

В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным и «нарушением всего и вся». Москва рассматривает различные варианты мер, сказали там. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пригрозил, что они окажут серьезное влияние на население Литвы.

Литва, запретив сухопутный транзит между Калининградской областью и остальной Россией, руководствовалась санкциями Евросоюза, речи о блокаде регионе не идет, заверил, в свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.