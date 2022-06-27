Хакеры атаковали учреждения Литвы после запрета транзита в Калининград

DDOS-атаки обвалили сайты Государственной налоговой инспекции, аэропортов и МИДа. Ответственность взяла на себя группировка Killnet, которая потребовала у Литвы разблокировать транзит в Калининградскую область

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Предприятия и государственные учреждения Литвы подверглись хакерским DDoS-атакам, пишет LRT.

В числе прочих перестал работать сайт Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Там сообщили, что сами остановили работу своих информационных систем после того, как зафиксировали «необычно высокий поток подключений». В ГНИ заверили, что данные клиентов находятся в безопасности, пишет LRT. Из-за атаки также происходят сбои при выдаче паспортов и видов на жительство, нельзя получить и услуги по телефону.

Сбои происходили также в работе сайта «Аэропорты Литвы» и компании BSS, предоставляющей услуги по установке и обслуживанию систем управления бизнесом. В BSS подтвердили, что они вызваны DDoS-атаками.

По состоянию на 15:50 мск сайты ГНИ, «Аэропортов Литвы», а также МИД страны не работали. Сайт BSS был доступен.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet, которая утверждает, что связана с Россией. Вечером 25 июня Killnet опубликовала видеообращение, в котором обратилась к правительству Литвы. Хакеры заявили, что начнут атаку на информационные системы страны, если Вильнюс не разблокирует транзит грузов в Калининград. На это отвели 48 часов.

Утром 27 июня группировка начала публиковать сообщения об атаках. Она сообщила, что наносит удары по бухгалтерским онлайн-программам, которые широко используются в Литве, ресурсам Государственной налоговой инспекции, а также системам местного провайдера, не указав его названия.

По данным Killnet, к атаке подключилась и другая группировка — NoName05716. Именно она, утверждают хакеры, провела атаку на сайт «Аэропортов Литвы», а также на сайты аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги.

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Литва прекратила транзит широкого перечня товаров в Калининградскую область 18 июня. Список позиций, запрещенных к провозу, занимает 66 страниц, в него входят изделия для авиационной и космической промышленности, парфюмерия, посуда, бытовая техника определенной стоимости, продукция из чугуна и стали и другое.

Вильнюс объяснил, что выполняет вступившие в силу санкции Евросоюза. В Литве уточнили, что не накладывали дополнительных ограничений на поставки и не намерены организовать блокаду Калининградской области.

В Кремле посчитали меры беспрецедентными и незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Литва может отменить ограничение, но призвал готовиться к худшему. Москва заявляла, что прорабатывает ответные меры.